Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес определился с количеством спаррингов в Турции
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 18:08 | Обновлено 15 декабря 2025, 18:09
Верес определился с количеством спаррингов в Турции

Ровенчане подготовку ко второй части сезона начнут одними из первых

Верес определился с количеством спаррингов в Турции
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» одними из первых среди представителей УПЛ отправятся на зарубежный сбор в Турцию – 10 января.

По имеющейся информации, на этом этапе подготовки запланировано 9-10 контрольных матчей – с командами из Балкан, Скандинавии и Азии. Соперничество с представителями разных футбольных стилей будет полезным для ровенчан.

Пока что у «Вереса» только одна кадровая потеря: решено не продлевать контракт с опытным полузащитником Валерием Кучеровым.

Есть основания надеяться, что те футболисты «Вереса», которые сейчас травмированы, до отъезда в Турцию успеют восстановиться.

На зарубежном этапе подготовки ожидается появление в расположении ровенчан 2-3 новичков.

Подопечные Олега Шандрука планируют вернуться домой 15 февраля и после двух дней отдыха начнут непосредственную подготовку к поединку 17 тура УПЛ – с «Полтавой» (базовая дата – 21 февраля).

Сейчас в активе футболистов «Вереса» 18 очков и они на одиннадцатом месте в чемпионате.

Ранее спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ против «Металлиста 1925».

Металлист 1925 получил отказ при попытке трансфера голкипера из Первой лиги
ФОТО. Лучший волк месяца. В Полесье вручили приз MVP команды в ноябре
Олег ШЕЛАЕВ: «Рады, что нам удалось построить команду»
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
