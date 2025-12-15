Верес определился с количеством спаррингов в Турции

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» одними из первых среди представителей УПЛ отправятся на зарубежный сбор в Турцию – 10 января.

По имеющейся информации, на этом этапе подготовки запланировано 9-10 контрольных матчей – с командами из Балкан, Скандинавии и Азии. Соперничество с представителями разных футбольных стилей будет полезным для ровенчан.

Пока что у «Вереса» только одна кадровая потеря: решено не продлевать контракт с опытным полузащитником Валерием Кучеровым.

Есть основания надеяться, что те футболисты «Вереса», которые сейчас травмированы, до отъезда в Турцию успеют восстановиться.

На зарубежном этапе подготовки ожидается появление в расположении ровенчан 2-3 новичков.

Подопечные Олега Шандрука планируют вернуться домой 15 февраля и после двух дней отдыха начнут непосредственную подготовку к поединку 17 тура УПЛ – с «Полтавой» (базовая дата – 21 февраля).

Сейчас в активе футболистов «Вереса» 18 очков и они на одиннадцатом месте в чемпионате.

