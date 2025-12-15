ЯРМОЛЮК: «Сложнее всего было играть против Арсенала и Ман Сити»

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк дал рождественское интервью, в котором рассказал о своей игре за клуб и итогах первой половины сезона.

– Уже ощущается рождественское настроение в Англии. Давай поговорим о матче, поражении от «Тоттенхэма». Был ли уже разбор и можешь поделиться своими мыслями, почему так получилось?

– Да, конечно, мы уже разговаривали с командой об этом матче. Мы просто проиграли. Проиграли этот матч, и я даже не знаю, что сказать. Не знаю, как на это повлиять – просто проиграли.

– В целом по сезону заметна очень большая разница между результатами «Брентфорда» в домашних и выездных матчах. Считаешь ли ты, что это проблема, или команда это признает? И в чем, возможно, причина?

– Да, конечно, все это могут видеть, и мы этого не скрываем. Есть большая разница между домашними и выездными играми. Это все знают. Такая проблема есть не только у нас, так что в этом нет ничего страшного.

– 15 туров чемпионата позади. Какой матч тебе лично удалось лучше всего?

– Как сказать… нам больше удавались домашние игры, как вы уже сказали, но я помню все матчи и рад играть все. У меня нет такой игры, которую я запомнил бы как одну конкретную. Каждая игра запоминается. Каждую игру играю с удовольствием.

– Тогда возможно проще конкретизировать неудачный поединок, или не совсем неудачный, но с кем было сложнее играть, против какой команды или соперника?

– Я так скажу: в Премьер-лиге нет легких игр. Каждая игра очень тяжелая. Нам никогда не давалось легко. Каждые три очка мы добываем через 100% самоотдачи, через пот, через боль, через все.

– Украинские болельщики следят за украинцами в Англии – за тобой, Миколенком, Зинченко. Вы уже сыграли против всех фаворитов чемпионата. Какая команда произвела на тебя наибольшее впечатление?

– Все эти команды – это топ-команды. Сложнее всего было играть, наверное, против «Арсенала» и «Манчестер Сити».

– Как насчет твоей личной игры? Меняются ли твои тактические задачи от матча к матчу? Есть ли какие-то интересные специфические задачи?

– На все игры у меня одинаковые задачи: играть, отдавать себя полностью, на 100% и помогать команде выигрывать матчи.

– То есть установка всегда одна и та же? Бывают нюансы?

– Да, одинаковая, идентичная – отдавать себя на 100% на поле.

– «Брентфорд» известен своей работой со статистикой, даже в поиске игроков и анализе игры. Это ощущается по тебе?

– Если честно, мы на это не обращаем внимание. Как я уже сказал, мы стараемся прогрессировать как команда, так и персонально.

– Роль статистики в работе тренерского штаба заметна?

– Я бы так не сказал. На этом особо не акцентируют внимание.

– А как насчет самоанализа матча? Ты пересматриваешь матчи, смотришь статистику или просто в голове прокручиваешь моменты?

– Да, конечно, я пересматриваю свои моменты с матча. Нам всегда присылают нарезки, и я стараюсь работать с этим. Где-то мог сделать лучше, где-то что-то сделал не так – всегда анализирую.

– Это нарезка из клуба?

– Да. Это мое личное желание пересмотреть. Я не обязан на 100% пересматривать, но это мое желание.

– В этом сезоне в «Брентфорде» снова есть супербомбардир – Игор Тиаго. Как клуб постоянно находит новых топ-бомбардиров?

– Конечно, я рад за него. Это большое достижение для него и для нас. Надеюсь, он продолжит забивать и помогать команде.

– Стилевой рисунок игры команды изменился по сравнению с прошлым сезоном?

– Я не думаю, что игра изменилась. Мы все так же играем в свой футбол, стараемся навязывать игру и достигать результата.

– Некоторые английские эксперты говорят, что Игор Тиаго заслуживает вызова в сборную Бразилии. Он сам говорит об этом?

– Если честно, не знаю. Но у каждого игрока есть мечта играть за национальную сборную. Думаю, он заслуживает туда попасть.

– Декабрь–январь – сумасшедший график: два тура в неделю, Кубок лиги, Boxing Day, туры через два-три дня, потом Кубок Англии. Команда готова физически и кадрово пройти этот отрезок?

– Да, конечно, мы готовы. Настраиваемся на каждую игру, будем готовы к следующим матчам.

– Какой самый сильный центральный полузащитник АПЛ, против которого тебе довелось играть?

– Деклан Райс.

– На каком стадионе АПЛ играть сложнее всего?

– Несколько стадионов: «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Эвертон». Это стадионы с бешеной поддержкой.

– Кого бы из партнеров по команде взял на рыбалку?

– Наверное, Игор Тиаго.

– Следишь ли в свободное время за чемпионатом Украины?

– Иногда смотрю матчи «Динамо» Киев, «Шахтер» и разных команд.

– Есть что-то в быту в Англии, что до сих пор удивляет или к чему трудно привыкнуть даже через три года?

– Нет, я уже ко всему привык, адаптировался и чувствую себя как дома.