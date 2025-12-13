ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Мецом».

– Была ли эта победа для вас тяжелой?

– Нам было действительно очень тяжело. «Мец» сыграл качественно, особенно во втором тайме. Они прессинговали до последней минуты. Когда на поле одновременно четыре-пять атакующих игроков и замены вынуждены, ты теряешь баланс в центре поля. Именно поэтому мы потеряли контроль и равновесие во второй части тайма.

– Квентин Нджанту забил свой первый гол в Лиге 1. Как оцените его прогресс?

– Для нас он стал приятной неожиданностью этого сезона. Квентин хорошо открывается за спины защитников, как с мячом, так и без него. Это игрок второй линии, который может быть полезен и в полузащите, и в атаке.

– Повлиял ли вызов Ибраима Мбае в сборную Сенегала на его игру?

– Если футболист получает столько шансов, значит тренерский штаб в него верит. Сегодня он показал больше, чем обычно: был более раскованным, уверенным, сделал много полезных действий. Я очень доволен. У него еще будет один матч перед отъездом на КАН, а после возвращения мы готовы давать ему стабильное игровое время.

– Как себя чувствует Дезире Дуэ, которого вы выпустили после перерыва?

– Хорошо. Я очень рад за него – он забил гол. Мы постепенно ведем его к оптимальной форме. Есть разница между восстановлением после травмы и стопроцентной готовностью. Он еще не на пике, но сегодня сделал шаг вперед. Это был наш последний матч в чемпионате в 2025 году, и мы рады порадовать болельщиков.

– Вы ожидали такой игры от «Меца», который идет последним в таблице?

– В начале мы контролировали матч. Но практически каждый раз, когда мы забивали или имели возможность это сделать, соперник отвечал своим голом. В концовке нам было сложно именно из-за потери контроля над игрой.

– Как оцените игру Уоррена Заира-Эмери на не совсем родной позиции?

– Очень положительно. Он показал, что может играть на разных позициях. В отсутствие Хакими нам нужен футболист с такими физическими и техническими качествами. Он стабилен, сбалансирован и проводит сильные матчи. Иметь такого игрока – настоящее удовольствие.

– Впереди матч с «Фламенго» в Межконтинентальном кубке. Чего ожидаете?

– Мы хорошо знаем эту команду – видели их на клубном чемпионате мира летом. Это будет очень сложно. Они качественно играют в футбол, имеют большой опыт. Мы сыграем против одной из лучших команд мира. Это серьезный вызов, но и большая мотивация для нас.