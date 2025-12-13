ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте

В 16-м туре французской Лиги 1 «Мец» на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 2:3. Поединок состоялся на стадионе «Сен-Симфорьен».

Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Гонсалу Рамуша, а Кентен Нджанту удвоил преимущество «ПСЖ» через восемь минут. До перерыва Джесси Деменге сократил отставание, однако на 63-й минуте Дезире Дуэ забил третий мяч для гостей. В концовке встречи Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат «Динамо», снова восстановил интригу, но отыграться «Мец» не смог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел полный матч вместе с вратарем Матвеем Сафоновым.

После 16 туров в Лиге 1 «ПСЖ» возглавляет таблицу, набрав 36 очков, а «Мец» с 11 баллами идет последним, на 18-й позиции.

Лига 1. 16-й тур, 13 декабря.

Мец – ПСЖ – 2:3

Голы: Деминга, 42, Цитаишвили, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63.