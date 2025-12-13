Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Чемпионат Франции
Мец
13.12.2025 20:00 – FT 2 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
13 декабря 2025, 22:06 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:07
4293
8

ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте

Парижане победили «Мец» – 3:2

13 декабря 2025, 22:06 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:07
4293
8 Comments
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В 16-м туре французской Лиги 1 «Мец» на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 2:3. Поединок состоялся на стадионе «Сен-Симфорьен».

Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Гонсалу Рамуша, а Кентен Нджанту удвоил преимущество «ПСЖ» через восемь минут. До перерыва Джесси Деменге сократил отставание, однако на 63-й минуте Дезире Дуэ забил третий мяч для гостей. В концовке встречи Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат «Динамо», снова восстановил интригу, но отыграться «Мец» не смог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел полный матч вместе с вратарем Матвеем Сафоновым.

После 16 туров в Лиге 1 «ПСЖ» возглавляет таблицу, набрав 36 очков, а «Мец» с 11 баллами идет последним, на 18-й позиции.

Лига 1. 16-й тур, 13 декабря.

Мец – ПСЖ – 2:3
Голы: Деминга, 42, Цитаишвили, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63.

По теме:
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ПСЖ установил клубный рекорд по количеству побед в календарном году
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Мец ПСЖ Илья Забарный Георгий Цитаишвили
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13 декабря 2025, 07:22 5
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине

Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе

Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Футбол | 13 декабря 2025, 17:50 13
Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»

Украинец и россиянин сыграли вместе

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13.12.2025, 09:27
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
Футбол | 13.12.2025, 21:28
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Футбол | 13.12.2025, 06:42
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Всравсь вам той кацап?! В кожному заголовку обов"язково про нього згадувати? Чому заголовок не звучить, наприклад, "Забарний проти Цитаїшвілі"?
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вітаю динамівців з голом їх гравця у ворота ПСЖ! Забивають ваші гравці третій день поспіль в Європі! ⚽Михайленко, ⚽⚽Циганков і от ⚽Цитаїшвілі! 😊
Ответить
+2
Alexander Киев
Олійченко, ти зовсім вже 🤡?! Так хайпувати на заголовку 🤮
Ответить
0
der_MaiStier
Що за нікчемний заголовок ? Треба "Присутність на полі Забарного не врятувала zіганутого мокше-монгола від двох пропущених голів. Але ПСЖ все ж виграли" 
Ответить
0
shar013
Зіграли і що? Таке враження, що Забарний за болотний спартак грає... Краще б написали про те, що наші волейбольні функціонери зробили після того, як МОК дозволив юнацьким командам приймати участь у всіх змаганнях під своїм прапором/гімном....
Ответить
0
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 16
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем