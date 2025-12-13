В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Мец» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» в Меце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Метц – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция