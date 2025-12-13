Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Мец
13.12.2025 20:00 - : -
ПСЖ
Франция
13 декабря 2025, 07:03 |
70
0

Мец – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 декабря в 20:00 матч Лиги 1

13 декабря 2025, 07:03 |
70
0
Мец – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Мец» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» в Меце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Метц – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Метц – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ВИДЕО. Канарейки не спели. Нант на выезде разгромно уступил Анже в Лиге 1
Анже – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Мец
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
