Франция13 декабря 2025, 07:03 |
70
0
Мец – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 декабря в 20:00 матч Лиги 1
13 декабря 2025, 07:03 |
70
0
В субботу, 13 декабря, состоится матч 16-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Мец» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Стад Сен-Симфорьен» в Меце.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Метц – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Метц – ПСЖСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киберспорт | 13 декабря 2025, 00:48 4
Украинский клуб взял реванш и разгромил фаворита в матче плей-оф
Футбол | 12 декабря 2025, 07:09 6
Тренер возглавил «Нефтчи»
Футбол | 13.12.2025, 04:02
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Футбол | 12.12.2025, 15:31
Комментарии 0
Популярные новости
11.12.2025, 08:17 11
12.12.2025, 12:37 2
Футбол
11.12.2025, 15:31 2
11.12.2025, 14:53 10
11.12.2025, 15:58
11.12.2025, 20:04
12.12.2025, 23:53 15