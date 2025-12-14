Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Мец – ПСЖ – 2:3. Цитаишвили забил Сафонову, как играл Забарный? Видео голов
Чемпионат Франции
Мец
13.12.2025 20:00 – FT 2 : 3
ПСЖ
Франция
14 декабря 2025, 15:22 |
338
0

Мец – ПСЖ – 2:3. Цитаишвили забил Сафонову, как играл Забарный? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря ПСЖ одержал победу над Мецем в матче 16-го тура Лин 1 2025/26 со счетом 3:2

Голам за парижан в этой встрече отличились Гонсалу Рамуш, Кентен Нджанту и Дезире Дуэ. У хозяев забили Джесси Деминге и Георгий Цитаишвлили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все 90 минут в составе ПСЖ отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.

Лига 1 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Мец – ПСЖ – 2:3

Голы: Деминге, 42, Цитаишвили, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Цитаишвили (Мец), асcист Готье Эн.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Ибрагим Мбайе.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джесси Деминге (Мец).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Кантен Нджанту (ПСЖ), асcист Ибрагим Мбайе.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ), асcист Ли Кан Ин.
Гонсалу Рамуш Георгий Цитаишвили Матвей Сафонов Илья Забарный Дезире Дуэ видео голов и обзор Мец ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
