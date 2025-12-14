Мец – ПСЖ – 2:3. Цитаишвили забил Сафонову, как играл Забарный? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Лиги 1
13 декабря ПСЖ одержал победу над Мецем в матче 16-го тура Лин 1 2025/26 со счетом 3:2
Голам за парижан в этой встрече отличились Гонсалу Рамуш, Кентен Нджанту и Дезире Дуэ. У хозяев забили Джесси Деминге и Георгий Цитаишвлили.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все 90 минут в составе ПСЖ отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.
Лига 1 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Мец – ПСЖ – 2:3
Голы: Деминге, 42, Цитаишвили, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»
Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам