13 декабря ПСЖ одержал победу над Мецем в матче 16-го тура Лин 1 2025/26 со счетом 3:2

Голам за парижан в этой встрече отличились Гонсалу Рамуш, Кентен Нджанту и Дезире Дуэ. У хозяев забили Джесси Деминге и Георгий Цитаишвлили.

Все 90 минут в составе ПСЖ отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.

Лига 1 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Мец – ПСЖ – 2:3

Голы: Деминге, 42, Цитаишвили, 80 – Рамос, 31, Нджанту, 39, Дуэ, 63

