13 декабря на Стад Сен-Симфоньен пройдет матч 16-го тура Лиги 1 Франции, в котором Мец встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Мец

Команда не особенно блещет, и в прошлом сезоне, в очередной раз, была вынуждена играть во втором дивизионе страны. И не сумела набрать достаточно очков, чтобы подняться на более высокий уровень напрямую. С другой стороны, получилось продемонстрировать характер - отправившись в плей-офф, там справились сначала с Дюнкерком, а потом - и с Реймсом.

Было понятно, что новичку, довольно опытному, но при этом объективно слабому, будет сложно в Лиге 1. Но он и правда находится на самом дне турнирной таблицы, набрав те же одиннадцать очков, что и другой главный аутсайдер, Нант. Более того, если в октябре-ноябре было три победы кряду, то потом, наоборот, уступили Бресту и Осеру на выезде, пропуская по три гола, а на своем поле ничем не ответили на единственный гол Ренна.

ПСЖ

Клуб давно уже стал сильнейшим во Франции. Но пол года назад он наконец-то стал таким и в Европе в целом, выиграв Лигу чемпионов - как же долго гранд шел к этому успеху при нынешних богатейших владельцах. Потом статус подтвердили и за счет победы, пусть и по пенальти, в Суперкубке УЕФА (а вот клубный чемпионат мира с разгромом от Челси вспоминать французы не любят), да и сейчас в основном на международной арене многое получается. С Атлетиком, правда, в среду на выезде прагматично ограничились нулевой ничьей.

А вот на внутренней арене фаворит как-то много осечек допускает. На данный момент у только десять побед и уже два поражения. И зиму чемпион встретил на втором только месте, правда, уступая Лансу, и то в одно очко. Так что больше головной боли, похоже, в Париже испытывают из-за ситуации вокруг Сафонова и Забарным. Прошлый тур пропускал якобы приболевший Илья.

Статистика личных встреч

Вот уже пятнадцать раз кряду неизменно очные поединки выигрывает столичный гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для чемпиона. Год нужно закончить удачно - ставим на выездную победу гранда с форой -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,70).