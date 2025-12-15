ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал долгосрочный контракт с игроком топ-сборной
Алексис Салемакерс продлил соглашение до 30 июня 2031 года.
Итальянский «Милан» официально объявил о продлении контракта с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом.
Отмечается, что новое соглашение с 26-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2031 года.
В сезоне 2025/26 Алексис Салемакерс провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать Виталия Миколенко.
The story continues, with Alexis Saelemaekers and Milan together ❤🖤 pic.twitter.com/wN8fvyVXkM— AC Milan (@acmilan) December 15, 2025
