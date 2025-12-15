Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 декабря 2025, 17:22 | Обновлено 15 декабря 2025, 17:23
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал долгосрочный контракт с игроком топ-сборной

Алексис Салемакерс продлил соглашение до 30 июня 2031 года.

ФК Милан. Алексис Салемакерс

Итальянский «Милан» официально объявил о продлении контракта с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом.

Отмечается, что новое соглашение с 26-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2031 года.

В сезоне 2025/26 Алексис Салемакерс провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать Виталия Миколенко.

Алексис Салемакерс Милан Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
