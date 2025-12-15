Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
15 декабря 2025, 19:01
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко

Лондонский клуб поздравил украинца с днем ​​рождения

Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» обратился к левому защитнику национальной сборной Украины Александру Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест» и 15 декабря 2025 года празднует свой 29-й день рождения.

«Happy birthday, Zinny 🎉», – написала клубная пресс-служба в публикации.

Также «канониры» изобразили на фото статистику Зинченко в лондонском клубе – 91 матч и 3 гола.

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее тренер «Ноттингем Форест» похвалил Александра Зинченко.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Ноттингем Форест день рождения Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
