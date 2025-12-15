Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Лондонский клуб поздравил украинца с днем рождения
Лондонский «Арсенал» обратился к левому защитнику национальной сборной Украины Александру Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест» и 15 декабря 2025 года празднует свой 29-й день рождения.
«Happy birthday, Zinny 🎉», – написала клубная пресс-служба в публикации.
Также «канониры» изобразили на фото статистику Зинченко в лондонском клубе – 91 матч и 3 гола.
В сезоне 2025/26 Александр Зинченко провел 7 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее тренер «Ноттингем Форест» похвалил Александра Зинченко.
