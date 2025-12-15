Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
15 декабря 2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» сделало предложение одному из главных кандидатов на пост главного тренера первой команды клуба, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Источник не называет имя специалиста, но уточняет, что он родом из одной из постсоветских стран.

Также отмечается, что коуч отказался от работы в столичном клубе.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

Ранее о смене тренера в «Динамо» высказался Александр Бабич.

Gargantua
ну и инсайд ))
Ответить
+3
yuriy popovych
Дебіли, блд...
Ответить
+2
vh
Зараз знову буде імітація пошуку іноземця, а в результаті серця
Ответить
+2
uausa
Я й сам можу такі новини придумувати. 
Ответить
+1
Diesel
ехать новина
та вже всі поняли шо буде Костюк. МИхалич можна вже без цього пафосу що дійсно шукаємо тренера))
Ответить
+1
Khafre
Кучук напевно
Ответить
0
ViAn
Єдиний тренер, окрім Реброва, який тренував клуби в різній Європі, а саме в Англії, Нідерландах, Ізраїлі і Туреччини - Шота Арвеладзе. Він наразі нещодавно був звільнений за доволі слабкі результати із Касимпашою.
Ответить
0
