Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе
Киевское «Динамо» сделало предложение одному из главных кандидатов на пост главного тренера первой команды клуба, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
Источник не называет имя специалиста, но уточняет, что он родом из одной из постсоветских стран.
Также отмечается, что коуч отказался от работы в столичном клубе.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.
Ранее о смене тренера в «Динамо» высказался Александр Бабич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проспер Оба перебрался в команду Турана
Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси
та вже всі поняли шо буде Костюк. МИхалич можна вже без цього пафосу що дійсно шукаємо тренера))