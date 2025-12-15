Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Киевское «Динамо» сделало предложение одному из главных кандидатов на пост главного тренера первой команды клуба, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Источник не называет имя специалиста, но уточняет, что он родом из одной из постсоветских стран.

Также отмечается, что коуч отказался от работы в столичном клубе.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

Ранее о смене тренера в «Динамо» высказался Александр Бабич.