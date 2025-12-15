ВИДЕО. Драка ультрас превратила улицы Генуи в хаос перед матчем Серии А
Без пострадавших не обошлось
В рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между «Дженоа» и «Интером», который завершился победой гостей со счётом 2:1.
Однако жарко было не только на поле, но и за пределами стадиона. Перед матчем ультрас команд устроили масштабную драку, из-за чего пришлось перекрыть одну из улиц города. Кроме того, произошли массовые поджоги автомобилей и мотоциклов, стычки фанатов с полицией, в результате чего были ранены с обеих сторон.
🇮🇹 Los Ultras de Genoa e Inter se enfrentaron hoy, en la previa del partido entre ambos equipos, luego, ambos grupos se enfrentaron por separado con la policía.— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) December 15, 2025
3 policías fueron heridos, algunos Ultras también salieron lesionados, además, hubo varios autos incendiados y rotos. pic.twitter.com/Nt702adbPP
14.12.2025🇮🇹Genoa - Inter Milan, fights before match, click for more here: https://t.co/pFRRgZiigL— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 14, 2025
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/g6EmWbTFsW
Scontri fra tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio. Lanci di fumogeni e incendi, traffico bloccato a Marassi. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due agenti sono rimasti feriti. #ANSA https://t.co/k7TF9k7Npz pic.twitter.com/rAQRzprphy— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 14, 2025
