  4. ВИДЕО. Драка ультрас превратила улицы Генуи в хаос перед матчем Серии А
Италия
15 декабря 2025, 09:31 | Обновлено 15 декабря 2025, 09:52
Без пострадавших не обошлось

ANSA/AFP

В рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между «Дженоа» и «Интером», который завершился победой гостей со счётом 2:1.

Однако жарко было не только на поле, но и за пределами стадиона. Перед матчем ультрас команд устроили масштабную драку, из-за чего пришлось перекрыть одну из улиц города. Кроме того, произошли массовые поджоги автомобилей и мотоциклов, стычки фанатов с полицией, в результате чего были ранены с обеих сторон.

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
MaximusOne
ультрас-срультрас, хватить возвишати ХУЛІГАНІВ, називайте речі своїми іменами. 
samird
Примати
