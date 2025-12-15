Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 16:34 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:47
Андрей ЯРМОЛЕНКО про Костюка: «Та ничего, все нормально. Давно знакомы»

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал о том, как команде работается под руководством нового наставника киевлян Игоря Костюка.

«Новый тренер? Та ничего, все нормально. Работаем. Мы давно знакомы, многие игроки прошли через его команду, поэтому знаем его требования».

«Много смотрел матчей U-19, поэтому рабочая ситуация, рабочая атмосфера у нас. Что касается меня, то тут не проблема сыграть на любой позиции в атаке, где мне скажут», – отметил Ярмоленко.

Динамо под руководством Костюка выиграла два матча и два проиграла.

Андрей Ярмоленко Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
