Украина. Премьер лига15 декабря 2025, 16:34 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:47
546
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО про Костюка: «Та ничего, все нормально. Давно знакомы»
В команде рабочая атмосфера
Лидер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал о том, как команде работается под руководством нового наставника киевлян Игоря Костюка.
«Новый тренер? Та ничего, все нормально. Работаем. Мы давно знакомы, многие игроки прошли через его команду, поэтому знаем его требования».
«Много смотрел матчей U-19, поэтому рабочая ситуация, рабочая атмосфера у нас. Что касается меня, то тут не проблема сыграть на любой позиции в атаке, где мне скажут», – отметил Ярмоленко.
Динамо под руководством Костюка выиграла два матча и два проиграла.
