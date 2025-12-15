Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 13:09 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:17
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ

Иван Надеин считает, что закон для всех один

НК Верес. Иван Надеин

Президент Вереса Иван Надеин отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

– Закон – суров, но он суров для всех. Компромисс с законом сделает опасные прецеденты для будущего. Разрешить одним – будут манипулировать все. Мы четыре года играем во время Великой войны. Все знают о возможных проблемах с электроснабжением. И вся ответственность за это лежит на устроителях игры. Должен быть рабочий генератор, он должен быть готов к использованию. Мы вчера были на «Динамо». Там перед игрой запустили генераторы.

За четыре года – это первый случай подобной безответственности организаторов матча. Менеджмент Металлиста 1925 года манипуляциями в медиа и давлением на другие клубы пытается скрыть свою халатность. С уважением отношусь к владельцам и руководителям клуба. Но не понимаю менеджеров, ищущих виновных. Виноват в них почему-то Верес, который трижды выходил на игру, хотя мог этого не делать.

Документы уже в КДК. Мы ждем решения. Если КГК решит доигрывать – мы готовы. Но я хочу обратиться ко всем клубам. Потому что сейчас получается, что кто-то может не выполнять прямые обязательства по подготовке к игре и срывать матчи, а другие должны готовиться к переигровкам. Вчера «Динамо» 600 литров дизеля использовало. Такая же ситуация на Оболони, Кривом Роге, на других стадионах.

Предлагаю клубам УПЛ проголосовать и обратиться в Лигу по двум вопросам. Первое – поддержка действующего Регламента, который сейчас четко говорит о техническом поражении хозяевам. Второе – изменения в Регламент. Если клубы готовы проголосовать за такие изменения – мы готовы играть в Ровно, – сказал Иван.

Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
C.Пеклов
У нас звикли порушувати закони
MaximusOne
Це той що свого часу продав місце в УПЛ, мафіозям з фк Львів ?
U400
А если назначат доигровку - она уже не в этом году будет, да?
batistuta
Повертайтесь вже до Харкова. Тута безпечніши зараз ніж у Київі, Одесі, Чернігові, Сумахі... 
