Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ

Президент Вереса Иван Надеин отреагировал на сорванный матч 15 тура УПЛ, где его команда не смогла доиграть матч против Металлиста 1925 из-за проблем со светом в Житомире.

– Закон – суров, но он суров для всех. Компромисс с законом сделает опасные прецеденты для будущего. Разрешить одним – будут манипулировать все. Мы четыре года играем во время Великой войны. Все знают о возможных проблемах с электроснабжением. И вся ответственность за это лежит на устроителях игры. Должен быть рабочий генератор, он должен быть готов к использованию. Мы вчера были на «Динамо». Там перед игрой запустили генераторы.

За четыре года – это первый случай подобной безответственности организаторов матча. Менеджмент Металлиста 1925 года манипуляциями в медиа и давлением на другие клубы пытается скрыть свою халатность. С уважением отношусь к владельцам и руководителям клуба. Но не понимаю менеджеров, ищущих виновных. Виноват в них почему-то Верес, который трижды выходил на игру, хотя мог этого не делать.

Документы уже в КДК. Мы ждем решения. Если КГК решит доигрывать – мы готовы. Но я хочу обратиться ко всем клубам. Потому что сейчас получается, что кто-то может не выполнять прямые обязательства по подготовке к игре и срывать матчи, а другие должны готовиться к переигровкам. Вчера «Динамо» 600 литров дизеля использовало. Такая же ситуация на Оболони, Кривом Роге, на других стадионах.

Предлагаю клубам УПЛ проголосовать и обратиться в Лигу по двум вопросам. Первое – поддержка действующего Регламента, который сейчас четко говорит о техническом поражении хозяевам. Второе – изменения в Регламент. Если клубы готовы проголосовать за такие изменения – мы готовы играть в Ровно, – сказал Иван.