Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук считает, что Игорь Костюк должен быть назначен главным тренером киевского гранда.

– Если анализировать эти три матча Игоря Костюка во главе «Динамо», он своей работой показал, что ему стоит доверить полноценно команду, да? Как вы считаете?

– Конечно. Я думаю, это тот человек, который нужен клубу. Он доверяет исполнителю.И он, грубо говоря, их и учил, как играть, как бегать, располагаться, как двигаться по полю.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.