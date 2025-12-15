15 декабря на Эстадио де Вальекас пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда в последнее время, после очередного возвращения из Сегунды, похоже, нашла рецепт, как неплохо играть в действующих реалиях, когда обречен находится в тени таких грандов, как Реал с Атлетико. Более того, в прошлом сезоне, пусть и со скромным показателям в 53 очка, пусть и опередив Осасуну по дополнительным показателям, но закончили на еврокубковом восьмом месте.

За счет этого испанцы отправились в Лигу конференций. У них там не все получается, но выходу в плей-офф мало что угрожает. Особенно после победы над Ягеллонией на этой неделе. Но при этом на внутренней арене был ожидаемый, практически неизбежный, откат. Достаточно сказать, что с октября выигрывали разве что в кубке, в Примере максимум была ничья. В прошлом туре тоже уступили - 0:1 Эспаньолу.

Бетис

Клуб тоже имел непростого и амбициозного соседа, Севилью. Но ее получилось за последние годы явно опередить. И дело не только в заметном спаде конкурента - сами футболисты сейчас стабильно хороши. Это подтвердили и в прошлом сезоне, что принес финал Лигу конференций и шестое место в Примере.

Не сбросила обороты команда и сейчас. При том, что она играет, и успешно, в более статусной Лиге Европы. Там на этой неделе Антони и компания снова победили, на этот раз Динамо в Загребе. Параллельно на внутренней арене получается как минимум удерживать позиции. 3-5 в прошлом туре, с Барселоной, были только третьим поражением, и с 24 очками после пятнадцати матчей удается держаться на шестой позиции.

Статистика личных встреч

У Бетиса было в 2023-м году три победы кряду. Но потом Райо выиграл дома, а в прошлом туре оба поединка приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают хозяев арены как номинального, но фаворита. Но все же гости лучше проходят нынешний сезон с его плотным графиком - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,93).