Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.12.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 декабря 2025, 13:57 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:58
74
0

Райо Вальекано – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

15 декабря 2025, 13:57 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:58
74
0
Райо Вальекано – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря на Эстадио де Вальекас пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда в последнее время, после очередного возвращения из Сегунды, похоже, нашла рецепт, как неплохо играть в действующих реалиях, когда обречен находится в тени таких грандов, как Реал с Атлетико. Более того, в прошлом сезоне, пусть и со скромным показателям в 53 очка, пусть и опередив Осасуну по дополнительным показателям, но закончили на еврокубковом восьмом месте.

За счет этого испанцы отправились в Лигу конференций. У них там не все получается, но выходу в плей-офф мало что угрожает. Особенно после победы над Ягеллонией на этой неделе. Но при этом на внутренней арене был ожидаемый, практически неизбежный, откат. Достаточно сказать, что с октября выигрывали разве что в кубке, в Примере максимум была ничья. В прошлом туре тоже уступили - 0:1 Эспаньолу.

Бетис

Клуб тоже имел непростого и амбициозного соседа, Севилью. Но ее получилось за последние годы явно опередить. И дело не только в заметном спаде конкурента - сами футболисты сейчас стабильно хороши. Это подтвердили и в прошлом сезоне, что принес финал Лигу конференций и шестое место в Примере.

Не сбросила обороты команда и сейчас. При том, что она играет, и успешно, в более статусной Лиге Европы. Там на этой неделе Антони и компания снова победили, на этот раз Динамо в Загребе. Параллельно на внутренней арене получается как минимум удерживать позиции. 3-5 в прошлом туре, с Барселоной, были только третьим поражением, и с 24 очками после пятнадцати матчей удается держаться на шестой позиции.

Статистика личных встреч

У Бетиса было в 2023-м году три победы кряду. Но потом Райо выиграл дома, а в прошлом туре оба поединка приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают хозяев арены как номинального, но фаворита. Но все же гости лучше проходят нынешний сезон с его плотным графиком - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
15 декабря 2025 -
22:00
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Педри переписал историю Барселоны: рекорд Месси побит
Алонсо прокомментировал внутреннюю атмосферу после эпизода с Винисиусом
Райо Вальекано Бетис Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15 декабря 2025, 07:47 15
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

На футболиста претендует «Фенербахче»

Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Футбол | 15 декабря 2025, 13:40 0
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков

Команда будет готовиться в Турции

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14.12.2025, 19:25
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Футбол | 15.12.2025, 12:55
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем