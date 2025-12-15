Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
Бетис
Испания
15 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 16 декабря 2025, 00:27
Таблица Ла Лиги. Райо Вальекано и Бетис завершили 15-й тур в Испании ничьей

Встреча на стадионе Кампо-де-Вальекас закончилась со счетом 0:0

Таблица Ла Лиги. Райо Вальекано и Бетис завершили 15-й тур в Испании ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря команды Райо Вальекано и Бетис завершили 15-й тур Ла Лиги 2025/26 очным противостояние.

Встреча прошла на стадионе Кампо-де-Вальескас в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Райо наиграл на xG 1.55, Бетис – на 0.76. Голы болельщики так и не увидели.

Бетис с 25 очками располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. У Райо 18 пунктов и 13-я строчка.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (43), Реал Мадрид (39), Вильярреал (35), Атлетико (34), Эспаньо (30), Бетис (25), Атлетик (23).

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 15 декабря

Райо Вальекано – Бетис – 0:0

Видеообзор матча

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 17 14 1 2 49 - 20 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 43
2 Реал Мадрид 17 12 3 2 34 - 16 20.12.25 22:00 Реал Мадрид - Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31 - 13 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 35
4 Атлетико Мадрид 17 10 4 3 30 - 16 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20 - 16 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 30
6 Бетис 16 6 7 3 25 - 19 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 25
7 Атлетик Бильбао 17 7 2 8 15 - 22 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 23
8 Сельта 16 5 7 4 20 - 19 20.12.25 15:00 Реал Овьедо - Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона 22
9 Севилья 16 6 2 8 24 - 24 20.12.25 22:00 Реал Мадрид - Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 20
10 Хетафе 16 6 2 8 13 - 18 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 20
11 Эльче 16 4 7 5 19 - 20 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 19
12 Алавес 16 5 3 8 14 - 17 20.12.25 19:30 Осасуна - Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 18
13 Райо Вальекано 16 4 6 6 13 - 16 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18 - 23 19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20 - 24 20.12.25 17:15 Леванте - Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14 - 20 20.12.25 19:30 Осасуна - Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 15
17 Валенсия 16 3 6 7 15 - 25 19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 15
18 Жирона 16 3 6 7 15 - 30 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7 - 26 20.12.25 15:00 Реал Овьедо - Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо 10
20 Леванте 15 2 3 10 16 - 28 20.12.25 17:15 Леванте - Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 9
Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
