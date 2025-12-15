Таблица Ла Лиги. Райо Вальекано и Бетис завершили 15-й тур в Испании ничьей

15 декабря команды Райо Вальекано и Бетис завершили 15-й тур Ла Лиги 2025/26 очным противостояние.

Встреча прошла на стадионе Кампо-де-Вальескас в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Райо наиграл на xG 1.55, Бетис – на 0.76. Голы болельщики так и не увидели.

Бетис с 25 очками располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. У Райо 18 пунктов и 13-я строчка.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (43), Реал Мадрид (39), Вильярреал (35), Атлетико (34), Эспаньо (30), Бетис (25), Атлетик (23).

Ла Лига 2025/26. 15-й тур, 15 декабря

Райо Вальекано – Бетис – 0:0

Видеообзор матча

Таблица Ла Лиги 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 17 14 1 2 49 - 20 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона 13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна 06.12.25 Бетис 3:5 Барселона 02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 43 2 Реал Мадрид 17 12 3 2 34 - 16 20.12.25 22:00 Реал Мадрид - Севилья 14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид 07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта 03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид 39 3 Вильярреал 15 11 2 2 31 - 13 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона 06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 35 4 Атлетико Мадрид 17 10 4 3 30 - 16 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид 13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия 06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид 02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо 23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 34 5 Эспаньол 16 9 3 4 20 - 16 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол 13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол 07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано 30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 30 6 Бетис 16 6 7 3 25 - 19 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе 15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис 06.12.25 Бетис 3:5 Барселона 30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 23.11.25 Бетис 1:1 Жирона 09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 25 7 Атлетик Бильбао 17 7 2 8 15 - 22 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол 14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао 06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид 03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао 22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 23 8 Сельта 16 5 7 4 20 - 19 20.12.25 15:00 Реал Овьедо - Сельта 14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао 07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта 30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол 22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 09.11.25 Сельта 2:4 Барселона 22 9 Севилья 16 6 2 8 24 - 24 20.12.25 22:00 Реал Мадрид - Севилья 14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо 07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 30.11.25 Севилья 0:2 Бетис 24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья 08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 20 10 Хетафе 16 6 2 8 13 - 18 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе 13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол 06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 20 11 Эльче 16 4 7 5 19 - 20 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано 13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче 07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче 23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид 07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 19 12 Алавес 16 5 3 8 14 - 17 20.12.25 19:30 Осасуна - Алавес 14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид 06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 29.11.25 Барселона 3:1 Алавес 22.11.25 Алавес 0:1 Сельта 08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 18 13 Райо Вальекано 16 4 6 6 13 - 16 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано 15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис 07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано 01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 18 14 Мальорка 16 4 5 7 18 - 23 19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка 13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче 05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка 29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка 09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 17 15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20 - 24 20.12.25 17:15 Леванте - Реал Сосьедад 12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона 06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 16 16 Осасуна 16 4 3 9 14 - 20 20.12.25 19:30 Осасуна - Алавес 13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна 08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте 29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна 22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад 08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 15 17 Валенсия 16 3 6 7 15 - 25 19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка 13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия 07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия 21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 15 18 Жирона 16 3 6 7 15 - 30 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид 12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона 07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид 23.11.25 Бетис 1:1 Жирона 08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 15 19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7 - 26 20.12.25 15:00 Реал Овьедо - Сельта 14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо 05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка 29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо 23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано 09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо 10 20 Леванте 15 2 3 10 16 - 28 20.12.25 17:15 Леванте - Реал Сосьедад 08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте 29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао 21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте 08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте 02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 9 Полная таблица

