Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 17:31 |
Олег ШЕЛАЕВ: «Рады, что нам удалось построить команду»

Ассистент главного тренера «Колоса» прокомментировал ничью в матче с «Кривбассом»

Олег ШЕЛАЕВ: «Рады, что нам удалось построить команду»
ФК Колос. Олег Шелаев

В поединке 16-го тура УПЛ «Колос» в гостях сыграл вничью 1:1 с «Кривбассом». Итог матча подвел помощник главного тренера «Колоса» Олег Шелаев.

«Такую игру мы и ожидали. Команды расположены близко в турнирной таблице. Обе играют очень высоко в защитном звене. Было очень много передач туда, была интенсивная игра. Поэтому такой матч и получился.

В игре первого тура они только искали себя. Состав еще строился у них, игроки привыкали к требованиям нового главного тренера. Поэтому в той игре мы доминировали, больше моментов имели. Но в сегодняшней игре мы больше были на мяче, я считаю. Хотя «Кривбасс» имел несколько голевых моментов. Но мы были более структурны.

Футболистам, наверное, хочется в отпуск. Но тренерам, если идет беспроигрышная серия у команды, не хочется перерыва. Однако, всему свое время. Мы принимаем это, смотрим в будущее с оптимизмом. После отдыха мы ждем сборов, мы ждем ребят. Главное – мы рады, что нам удалось построить команду», – сказал Олег Шелаев.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Колос Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Олег Шелаев
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
