Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Команда хочет сразу выйти в 1/8 финала Лиги конференций
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о том, как сложились для команды первая часть сезона.
«Тяжелые полгода для нас. Из-за квалификации сыграли на восемь матчей больше. Травмы, трансферы лидеров. Потеряли много очков, но находимся на правильном пути».
«Вы знаете, что мы держим украинский футбол в Европе. И будем делать все, чтобы остаться в еврокубках на долгий срок и представлять Украину».
«Хотим выиграть последний матч года и быть сразу в 1/8 финала Лиги конференций», – сказал Срна.
Шахтер закончит 2025 год матчем Лиги конференций против Риеки.
