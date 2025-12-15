Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о том, как сложились для команды первая часть сезона.

«Тяжелые полгода для нас. Из-за квалификации сыграли на восемь матчей больше. Травмы, трансферы лидеров. Потеряли много очков, но находимся на правильном пути».

«Вы знаете, что мы держим украинский футбол в Европе. И будем делать все, чтобы остаться в еврокубках на долгий срок и представлять Украину».

«Хотим выиграть последний матч года и быть сразу в 1/8 финала Лиги конференций», – сказал Срна.

Шахтер закончит 2025 год матчем Лиги конференций против Риеки.