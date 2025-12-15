Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 15:04 | Обновлено 15 декабря 2025, 15:16
Команда хочет сразу выйти в 1/8 финала Лиги конференций

ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о том, как сложились для команды первая часть сезона.

«Тяжелые полгода для нас. Из-за квалификации сыграли на восемь матчей больше. Травмы, трансферы лидеров. Потеряли много очков, но находимся на правильном пути».

«Вы знаете, что мы держим украинский футбол в Европе. И будем делать все, чтобы остаться в еврокубках на долгий срок и представлять Украину».

«Хотим выиграть последний матч года и быть сразу в 1/8 финала Лиги конференций», – сказал Срна.

Шахтер закончит 2025 год матчем Лиги конференций против Риеки.

OLDTROLL
Левова частка очок в рейтингу-заслуга "Шахтаря", так що все об'єктивно!
Ответить
+16
Alexander Киев
Той випадок, що навіть диряві і не посперечаються. Для самих плугів - підсказка, знайдіть таблицю коефіцієнтів і подивіться скільки хто очків приніс 👌
Ответить
+13
Показать Скрыть 2 ответа
mayakovskiy1
Тут нема про що говорити. Якби не Шахта вже були б в рейтингу на рівні Мальти
Ответить
+6
Dynamic
Якби в Динамо випав такий жереб, легкий , як в кротівні... Так що мовчіть краще. Крістал Пелас і Фіорентина це вам не Хамрун Спартанс і Шемрок Роверс..
Ответить
-13
Показать Скрыть 3 ответа
SHN
Что этот допер держит? С такими соперниками хвастаться точно не стоит.
Ответить
-15
MaximusOne
Ну таке, типу "лучші з худших".
Ответить
-16
