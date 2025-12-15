Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ активировал клаусулу в контракте лидера. И готов сразу продать
Украина. Вторая лига
15 декабря 2025, 16:22 | Обновлено 15 декабря 2025, 16:47
Мендоса вряд ли останется в команде

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

По информации ТаТоТаке, Кривбасс активировал опцию выкупа лидера команды Глейкера Мендосы. Украинский клуб заплатит венесуэльскому Ангостури около 500 тысяч евро.

Однако 24-летний игрок вряд ли останется в составе Кривбасса. Клуб готов его выгодно продать, а главным претендентом является бразильский Ботафого.

Ранее сообщалось, что интерес к Мендосе проявляет Шахтер, но на этот момент клуб не планирует вести переговоры о переходе атакующего хавбека.

Мендоса идет на первой позиции после первой части сезона УПЛ по статистике голов и передач – 5+9.

Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Андрей Попов
Цікаво, що на днях його сфотографували у куртці з емблемою Шахтаря🤣🤣🤣
