Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ

Перед игрой «Вильярреала» в ЛЧ на неделе организаторы включили гимн ЛЕ. Ошиблись, бывает. Не впервые: весной этого года то же самое произошло перед матчем «Астон Виллы» против «ПСЖ». И тогда «львам» это помогло: они победили 3:2 и были очень близки к тому, чтобы перевести игру в ОТ с будущим чемпионом Европы. Возможно, сейчас ответственные за музыку на матче «субмарины» подумали, что это такой себе секрет успеха: включаешь гимн ЛЕ, а тот решает все проблемы и приносит победу. Поэтому композиция прозвучала... но не помогло. «Вильярреал» проиграл, причем какому-то «Копенгагену» (2:3). Теперь точно понятно, что дело не в том, какая команда слушает гимн. Главное – то, какой тренер его услышит. Весной слышал неоднократный победитель ЛЕ Эмери – поэтому сработало. На Марселино оно не действует. Как и должно быть, секреты лучших фокусов – самые простые. Даже в футболе.

Этот текст – именно о тех командах, для которых ничего не сработало и которым ничего не помогло. В 2025 году ЛЧ и ЛЕ больше не будут играть, поэтому пора подводить итоги. Итак: кто опозорился больше всего в паре главных еврокубков? И сразу примечание: рассматриваем только основной этап. Хочется поговорить о лучших клубах, а они в квалификациях не вылетают.

10. Барселона: фаворит с только 50% побед

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, сразу стартуем с противоречивой позиции. Но... разве каталонцы не проваливаются в ЛЧ на данный момент? Были среди главных фаворитов на победу на этапе лиги, потому что простая жеребьевка. Зато после 6 туров аж на 15 позиции, каждый второй матч – потеря очков. Ничья с «Брюгге» (3:3) – выступление ниже ожиданий, поражение наполовину запасному составу «ПСЖ» дома (1:2) – также ниже ожиданий, а неудача против «Челси» (0:3) – вообще результат и, кстати, игра не уровня топ-команды. Победы над «Айнтрахтом» и «Ньюкаслом» (по 2:1) – тоже нервные, между прочим. «Барселона» не может быть выше в топе, потому что все еще квалифицируется в плей-офф, как вариант – сразу в 1/8 финала, однако осадок остается. Все самые тяжелые поединки команда проиграла, где-то не взяла «свое»: как это назвать иначе, кроме как провалом?

«Спортинг» выше. Кризисный «Ливерпуль» имеет шанс завершить этап над «Барселоной». Каталонцев опережает даже недавний аутсайдер АПЛ «Тоттенхэм». Сезон для команды все еще хороший, но мы сегодня учитываем только выступления в Европе. Здесь к коллективу есть вопросы.

9. Бенфика: проиграла даже Карабаху

В прошлом сезоне португальцы набрали 13 очков за 8 туров ЛЧ, сейчас сыграно только 6 – а шансов хотя бы повторить то достижение нет даже математических. Только 2 победы в 6 матчах, все остальное – поражения. Среди них – неудача в матче с «Карабахом» (2:3). Лузы от «Челси», «Ньюкасла» и «Байера» – с одной стороны, не удивляют, с другой: зачем квалифицироваться в ЛЧ, если даже не забивать таким? «Бенфика» за 270 минут этих матчей не отличилась ни разу, а в Ньюкасле (0:3) выглядела действительно как худшая среди 36 коллективов лиги, обреченной. Выигрыши в последних двух турах исправили ситуацию, но этого недостаточно: чтобы играть в плей-офф, необходимо побеждать еще дважды. И ладно еще «Ювентус», но «Реал»... Вероятно, «Бенфика» останется без евровесны после лета со 105-миллионными расходами на трансферы.

Не выше в топе, потому что команде объективно было нелегко. Трудно требовать от коллектива из лиги вне топ-5 выигрывать у соперников из пятерки избранных чемпионатов. Большой провал – только неудача с «Карабахом». Этого недостаточно, чтобы быть позором сезона.

8. Зальцбург: не вывез даже ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый представитель Лиги Европы в списке! Несколько лет назад «Зальцбург» играл в плей-офф ЛЧ, почти каждый год достойно конкурировал с более состоятельными командами в групповом этапе турнира. А что сейчас? Выступает в Лиге Европы. Вроде бы уже даунгрейд, но, как говорила одна известная личность, лучше выигрывать в ЛЕ, чем проигрывать в ЛЧ. Можно было предположить, что «Зальцбург», не сумев пробиться в соревнование лучших, зайдет далеко в турнире для несколько более слабых команд. Можно было, но РБ разочаровал: после 6 туров «Зальцбург» потерял шансы на выход в евровесну. 3 очка за весь этап! Ок, «быкам» не повезло сыграть трижды против клубов из топ-чемпионатов, но... как насчет других матчей? Просто набирай дома очки с «Порту» и «Ференцварошем», и дело сделано. Но нет. Надо было играть в ЛК.

Провал «Зальцбурга» – ощутимый, но… ну не удивляет сильно. Все-таки команда уверенно деградирует в последние годы: дважды подряд не стала чемпионом страны, в прошлом сезоне ЛЧ уступила в 7 из 8 поединков. Конечно, не вывезти даже ЛЕ – позор, но это логичное следствие длительного кризиса.

7. Аякс: худшая оборона ЛЧ

Еще одна команда, которой нехорошо уже не первый год. С одной стороны. С другой: кто же мог себе представить, что настолько? В прошлом сезоне коллектив едва не выиграл чемпионский титул в Нидерландах. Буквально в последнем туре потерял этот трофей, выпустил из рук. «Аякс» на дистанции был на уровне с «ПСВ». Смотрим таблицу ЛЧ этого сезона – видим команду из Эйндховена на целых 13 строчек выше амстердамцев. У той и баллов почти втрое больше. А «Аякс» завершил свою борьбу в турнире не просто после 6 тура – еще по итогам первых 5, потому что проиграл вообще все. На неделе смог одолеть «Карабах» (4:2), но показательно: сделал это наполовину резервным составом, чтобы поберечь силы на матч чемпионата в выходные. Немного повезло: команда добилась результата единственный раз в сезоне в туре, в котором не то чтобы к этому стремилась.

«Аякс» заслужил упоминание в тексте хотя бы потому, что пропустил больше всех (18) в турнире из 36 команд, а большинство матчей проиграл без забитых голов. Однако было бы как-то неправильно требовать от коллектива, который пропустил ЛЧ несколько лет, гораздо большего. «Аякс» уже не первый сезон не о высоких стандартах.

6. Фейеноорд: сыграл как Аякс

Getty Images/Global Images Ukraine

И снова нидерландцы! Но если в случае с «Аяксом» мы привыкли в последнее время к разочарованиям, то «Фейеноорд» выглядел… ну… нормальным. Еще недавно выступал настолько хорошо, что Слота пригласили тренировать «Ливерпуль». В прошлом сезоне квалифицировался в 1/16 ЛЧ, где одолел «Милан». Да, кризисный, но все же! Когда такой коллектив оказывается в ЛЕ вместо ЛЧ, то ты вполне обоснованно ожидаешь от него побед. Может, не каждый тур, но довольно регулярно. Вместо этого «Фейноорд» повторил за амстердамским коллегой и уступил в 5 из 6 поединков. Причем забил неплохие 7 мячей, но пропустил почти вдвое больше. Победил только греков, а не смог, кроме прочих, румын. Румын! И это при том, что в чемпионате уверенно идет вторым. То есть это не кризис – это тотальный провал.

За год от команды из топ-16 лучших в Европе до коллектива, который не попал даже в топ-24 этапа ЛЕ. Да, в нашем материале наконец-то пошел хардкор. «Фейеноорд» заслужил оказаться высоко. Но есть коллективы, которые опозорились еще больше.

5. Айнтрахт: только 1 хороший матч

Перед стартом этапа лиги ЛЧ я прогнозировал «Айнтрахт» на 9-24 местах, а к началу написания того самого текста вообще думал: «А не поставить ли его сразу в топ-8?». Мотивация? Ну, команда с лучшими контратаками в Европе квалифицируется в турнир, где против топ-соперников можно именно контратаковать, – это выглядело хорошо на бумаге. Но только на ней: вместо этого «Айнтрахт» набрал только 4 очка в 6 первых матчах. Победил «Галатасарай» в первом туре (5:1), а дальше – только плохие поединки. В 5 «орлы» пропустили суммарно 15 раз, трижды были разгромлены, дважды пропускали по 5 за матч. Единственная ничья – против «Наполи» (0:0) в поединке, где соперник имел ощутимо больше шансов и просто выглядел лучше, а Конте после поединка говорил в основном о реализации, а не об игре. Короче, «Айнтрахт» в последний раз хорошо сыграл в сентябре. Если что, уже декабрь.

«Орлы» не пустили в турнир лучших «Фрайбург» – команду, которая могла дебютировать в ЛЧ. Опередили, кроме прочих, «Лейпциг», который сейчас идет в топ-2 Бундеслиги. Но зачем все это было? Чтобы просто проигрывать всем в Европе? Ну так себе. Лучше бы Германию в турнире условный «Штутгарт» представлял.

4. Лилль: 3 поражения клубам нетоповых лиг

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру не помог Лиллю в еврокубках

Совсем чуть-чуть не дотянули французы до призовой тройки нашего топа! В прошлом сезоне «Лилль» лишь по разнице мячей уступил место «Ницце» в чемпионате: мог бы вообще в квалификации ЛЧ играть. Вместо этого оказался только в ЛЕ. Логично, что сразу стал одним из главных фаворитов турнира. Все ожидали от него как минимум финиша в топ-8, а наиболее вероятно – в топ-3 или топ-4 лучших… Вместо этого «Лилль» после 6 туров до сих пор себе ничего не гарантировал. А что себе гарантируешь, когда имеешь только 9 очков? Проиграл «ПАОКу», «Црвене Звезде» и «Янг Бойз»: серьезно? И можно было бы даже пошутить, что «таков уровень Лиги 1», но ведь лидер всей таблицы – французский «Лион». У него 5 побед с 6 попыток, а у «Лилля» – «Сельта» и «Фрайбург» в 2 последних турах. Уже можно бояться не выйти в плей-офф.

Ситуация как у «Фейеноорда»: команда также играла весной в 1/8 ЛЧ, а теперь даже на уровне ЛЕ неконкурентоспособна. И это с составом, который стабильно достигает успехов в топ-лиге. Место в топе неудачников заслужила.

3. Наполи: нечемпионские результаты

Когда какой-то «Лилль» проваливается – это странно и повод для критики. Но ведь эта команда – только четвертая во Франции. Далеко не лучшая даже в своей стране, так разве можно ожидать от нее постоянных побед в Европе? Другое дело – чемпион. Особенно если он из какого-то уважаемого чемпионата. «Наполи» – лучшая команда Италии 2025/26. Чемпионы других топ-лиг среди 15 лучших ЛЧ и должны завершать этап с 16+ набранными очками, а максимум «Наполи» – уже 13. И то только в случае, если выиграет 2 из 2 последних туров. А это далеко не факт. Особенно после поражения от «Бенфики» (0:2) на неделе. Неудача в Эйндховене (2:6) – вообще главный матч-позор всей ЛЧ пока, пожалуй. А еще была уже упомянутая потеря в игре с проблемным «Айнтрахтом» (0:0). Короче, чуть ли не каждый тур «Наполи» – фаворит, но не играет как фаворит.

У чемпиона топ-лиги 2 победы в 6 турах, обе – над командами из значительно более слабых чемпионатов, одна – над «Карабахом» из четвертой корзины. Если в последнем туре проиграть «Челси», то можно остаться вообще без плей-офф и стать самой статусной командой соревнования, которая завершила в нем участие настолько рано.

2. Ницца: проиграла все

Самое позорное выступление всего сезона ЛЕ. Хуже уже просто некуда. Помню, как мы критиковали «Динамо» год назад за 6 поражений в 6 первых турах ЛЕ, но у украинцев вроде бы как были причины выступать так плохо: тяжелые переезды, война в стране, невозможность платить деньги за новичков, начинающий тренер и т.д. А что «Ницца»? Плохой день? 6 плохих дней подряд? В каком бы состоянии ни был представитель топ-лиги, он должен выигрывать в ЛЕ и ЛК. «Челси» ЛК резервом выиграл в прошлом году: лучшие почти не появлялись на поле, Палмер на осень даже заявлен не был. Без учета «Ниццы» худшая команда топ-лиг в сезоне ЛЕ – уже упомянутый «Лилль». Но он на 20 строчке и еще имеет шансы на плей-офф, а «Ницца» на 36 и уже давно вне игры. Тяжелый календарь? Есть такое. Но хоть что-то против команд из Португалии и Турции нужно было брать.

«Ницца» могла выиграть ЛЕ и квалифицироваться в ЛЧ таким образом – а вместо этого вообще не будет иметь евровесны. Не победитель нашего топа только потому, что параллельно опозорилась в чемпионате: прямо сейчас аж на 12 строчке Лиги 1. Слабый год. Позора это не отменяет, но здесь хотя бы причины понятны.

1. Вильярреал: «скипнул» турнир?

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, я заспойлерил вам победителя еще в первом абзаце. Но какие могут быть варианты? Посмотрите на таблицу Ла Лиги: «Вильярреал» по потерянным очкам на втором месте. Выше «Реала». При нынешнем темпе набора очков в Примере завершит сезон с показателем 88-89 – чемпионским. Забивает больше 2 за тур, пропускает меньше мяча. Уступил только «Атлетико» и «Реалу», обоим – на их аренах. Это выдающийся сезон, если бы не одно «но», однако жирное: команда опозорилась в ЛЧ. Играть на топ-уровне в сильном чемпионате, но не выходить в плей-офф еврокубка – уже позор, а де-факто завершать свои выступления в соревновании уже после 6 туров – это откровенно стыдно. 1 балл за 6 матчей. Столько же у «Кайрата». Хуже никого нет. Поражения не только топам, но и «Пафосу» (0:1) и «Копенгагену» (2:3).

Конечно, это напоминает «выбрали соревнование». Решили побеждать в чемпионате, поэтому «скипнули» ЛЧ. Однако только напоминает: в последнем матче тренер сделал 3 замены в перерыве, выпустив на поле, кроме прочих, лидера атаки Айосе Переса. Так не поступают, когда все равно. Нет, хотели победить. Но не смогли. В очередной раз. После изменения формата ЛЧ антирекорд команд топ-лиг по очкам здесь – 3. «Вильярреал» настолько плох, что претендует на место в истории.