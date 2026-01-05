Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 10:33 |
752
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб клуба УПЛ

Бывший украинский полузащитник договорился о сотрудничестве с криворожским «Кривбассом»

05 января 2026, 10:33 |
752
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
ФК Кривбасс Кривой Рог. Валерий Федорчук

Бывший украинский полузащитник Валерий Федорчук договорился о сотрудничестве с криворожским «Кривбассом». Об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги:

«Федорчук – снова в «Кривбассе». Поздравляем Валерия Юрьевича с возвращением в Кривой Рог и желаем успехов на новом этапе карьеры».

37-летний экс-игрок «красно-белых» вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена.

Кроме криворожской команды Федорчук также выступал за «Днепр», «Львов», «Карпаты», «Волынь», киевское «Динамо», «Верес», «Рух», «Мариуполь» и латвийскую «Ригу».

В марте 2023 года завершил профессиональную карьеру. Вызывался в состав сборной Украины, однако так и не дебютировал в «сине-желтой» футболке.

По теме:
Источник: в шорт-лист Вереса включен хавбек клуба Первой лиги
Бар ЛИН: «В Украине темп игры выше, чем в Израиле. Больше динамики»
БУДКОВСКИЙ: «Не вызывают в сборную? Я бы каши не испортил»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен Валерий Федорчук
Николай Тытюк Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04 января 2026, 08:44 8
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»

Боксер – о бое с Брюстером

Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05 января 2026, 08:33 0
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны

Каталонцы победили «Мальорку» – 2:1

У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05.01.2026, 08:03
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Футбол | 05.01.2026, 08:32
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Рома согласовала трансфер Довбика за границу. Решение за Артемом
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем