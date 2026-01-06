Италия06 января 2026, 18:12 | Обновлено 06 января 2026, 18:13
Лаутаро Мартинес забивал в каждом из последних 5 матчей Интера в Серии А
Также аргентинский форвард становился лучшим игроком каждого из них
Напомним, в поединках против которых соперников аргентинский нападающий Интера построил две свои серии.
У Аргентинского нападающего Интера Лаутаро Мартинеса есть две текущие пятиматчевые серии в чемпионате Италии.
В последних 5 поединках Серии А аргентинец отмечался забитыми мячами:
- Болонья – гол
- Аталанта – гол
- Дженоа – гол
- Комо – гол
- Пиза – 2 гола
Также во всех этих матчах Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком.
Напомним, что аргентинец является лидером бомбардирской гонки Серии А в сезоне 2025/26, имея в своем активе 10 забитых мячей.
