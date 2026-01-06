Лаутаро Мартинес забивал в каждом из последних 5 матчей Интера в Серии А

Напомним, в поединках против которых соперников аргентинский нападающий Интера построил две свои серии.

У Аргентинского нападающего Интера Лаутаро Мартинеса есть две текущие пятиматчевые серии в чемпионате Италии.

В последних 5 поединках Серии А аргентинец отмечался забитыми мячами:

Болонья – гол

Аталанта – гол

Дженоа – гол

Комо – гол

Пиза – 2 гола

Также во всех этих матчах Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком.

Напомним, что аргентинец является лидером бомбардирской гонки Серии А в сезоне 2025/26, имея в своем активе 10 забитых мячей.