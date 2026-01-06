Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес забивал в каждом из последних 5 матчей Интера в Серии А
Италия
06 января 2026, 18:12 | Обновлено 06 января 2026, 18:13
39
0

Лаутаро Мартинес забивал в каждом из последних 5 матчей Интера в Серии А

Также аргентинский форвард становился лучшим игроком каждого из них

06 января 2026, 18:12 | Обновлено 06 января 2026, 18:13
39
0
Лаутаро Мартинес забивал в каждом из последних 5 матчей Интера в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Напомним, в поединках против которых соперников аргентинский нападающий Интера построил две свои серии.

У Аргентинского нападающего Интера Лаутаро Мартинеса есть две текущие пятиматчевые серии в чемпионате Италии.

В последних 5 поединках Серии А аргентинец отмечался забитыми мячами:

  • Болонья – гол
  • Аталанта – гол
  • Дженоа – гол
  • Комо – гол
  • Пиза – 2 гола

Также во всех этих матчах Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком.

Напомним, что аргентинец является лидером бомбардирской гонки Серии А в сезоне 2025/26, имея в своем активе 10 забитых мячей.

По теме:
Лечче – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лечче – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хотят в Лигу чемпионов. Сенсационная команда Серии A снова победила
чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Лаутаро Мартинес Интер Милан
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06 января 2026, 07:24 0
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать

Британец – о возможном бое с украинцем

Умер один из самых легендарных динамовских фанатов
Футбол | 06 января 2026, 17:45 5
Умер один из самых легендарных динамовских фанатов
Умер один из самых легендарных динамовских фанатов

Виктор «Утюг» Заглада был одним из лидеров динамовских фанатов конца 70-х – в 80-е годы

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Футбол | 06.01.2026, 18:46
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Шахтер устроил борьбу с московскими клубами за громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 11
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем