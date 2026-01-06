Легенда Ливерпуля: «Аморим был лучшим тренером АПЛ. На пресс-конференциях»

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер жалеет, что Рубена Аморима уволили из Манчестер Юнайтед.

Фаны остались без ярких высказываний тренера.

«Аморим был лучшим тренером АПЛ – на пресс-конференциях. Как раз это было лучшей частью его работы, а не игра команды. Он классно зашел в АПЛ в качества автора ярких высказываний и интересных пресс-конференций».

«Мы его цитировали, он – находка для СМИ. Он был классным экспертом, но не главным тренером для МЮ», – сказал Каррагер.

В понедельник МЮ уволил Аморим после 14 месяцев работы.