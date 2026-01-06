Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Ливерпуля: «Аморим был лучшим тренером АПЛ. На пресс-конференциях»
Англия
06 января 2026, 17:12 | Обновлено 06 января 2026, 17:29
Легенда Ливерпуля: «Аморим был лучшим тренером АПЛ. На пресс-конференциях»

Каррагер отметил след португальского тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Известный в прошлом защитник Ливерпуля и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер жалеет, что Рубена Аморима уволили из Манчестер Юнайтед.

Фаны остались без ярких высказываний тренера.

«Аморим был лучшим тренером АПЛ – на пресс-конференциях. Как раз это было лучшей частью его работы, а не игра команды. Он классно зашел в АПЛ в качества автора ярких высказываний и интересных пресс-конференций».

«Мы его цитировали, он – находка для СМИ. Он был классным экспертом, но не главным тренером для МЮ», – сказал Каррагер.

В понедельник МЮ уволил Аморим после 14 месяцев работы.

Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Джейми Каррагер
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Перець
Ну хоть десь перший в Апл
Ответить
0
