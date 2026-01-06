Есть договоренность. Один и лучших игроков мира близок к смене клуба
Рафинья привлекает внимание «Аль-Хиляля»
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Аль-Хиляля». Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника клуб из Саудовской Аравии готовит для футболист контракт размером в 80 миллионов евро + еще 20 в качестве бонусов. У бразильца есть договоренность с спортивным директором испанского гранда Деку: если подобное предложение поступит и игрок захочет трансфера, то «сине-гранатовые» обязаны его отпустить.
В текущем сезоне Рафинья провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Левандовски определился с будущим на фоне слухов о переходе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джеффиньо заинтересовал «горняков»
Швеция обыграла Чехию и стала лучшей командой турнира