Есть договоренность. Один и лучших игроков мира близок к смене клуба

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Аль-Хиляля». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника клуб из Саудовской Аравии готовит для футболист контракт размером в 80 миллионов евро + еще 20 в качестве бонусов. У бразильца есть договоренность с спортивным директором испанского гранда Деку: если подобное предложение поступит и игрок захочет трансфера, то «сине-гранатовые» обязаны его отпустить.

В текущем сезоне Рафинья провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски определился с будущим на фоне слухов о переходе.