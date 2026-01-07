Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для Манчестер Юнайтед

После увольнения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» доверил команду временному наставнику – Даррену Флетчеру, который выведет команду на следующий матч. Легендарный тренер Алекс Фергюсон считает Флетчера лучшим кандидатом на роль наставника «красных дьяволов».

Легендарный шотландский тренер еще во время игровой карьеры Флетчера был убежден, что тот станет коучем. После проблем со здоровьем в 2011 году Фергюсон начал готовить хавбека к тренерской роли, подчеркивая его лидерство, характер и готовность к жертвам ради команды.

