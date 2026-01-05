Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник сборной Украины на ЧМ уволил тренера
Кубок африканских наций
05 января 2026, 10:15 | Обновлено 05 января 2026, 10:17
Сами Трабелси покинул сборную Туниса

Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Туниса объявила об отставке главного тренера команды Сами Трабелси.

57-летний специалист покинул национальную команду после поражения от Мали (1:1, 2:3 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. На групповом этапе сборная Туниса набрала четыре очка в трех матчах и вышла в плей-офф со второго места.

Трабелси возглавил «карфагенских орлов» в феврале 2025 года и вывел команду на чемпионат мира 2026, одержав девять побед и один раз сыграв вничью в квалификации к турниру, завершив ее с разницей мячей 22:0.

Напомним, что Тунис на групповом этапе ЧМ будет играть в квартете F, где также выступят Нидерланды, Япония и победитель европейской квалификации ЧМ-2026 по пути B, в котором играют сборные Украины, Швеции, Польши и Албании.

сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу Кубок африканских наций
Иван Чирко Источник
Burevestnik
федерація потенційного суперника вигнала хорошого тренера,
значить наша збірна вже у них виграла, але віртуально... )) 
Ответить
0
Vitaly Kozak
Нічого собі, яка у нас потенція!!!
Ответить
0
