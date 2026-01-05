ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник сборной Украины на ЧМ уволил тренера

Федерация футбола Туниса объявила об отставке главного тренера команды Сами Трабелси.

57-летний специалист покинул национальную команду после поражения от Мали (1:1, 2:3 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. На групповом этапе сборная Туниса набрала четыре очка в трех матчах и вышла в плей-офф со второго места.

Трабелси возглавил «карфагенских орлов» в феврале 2025 года и вывел команду на чемпионат мира 2026, одержав девять побед и один раз сыграв вничью в квалификации к турниру, завершив ее с разницей мячей 22:0.

Напомним, что Тунис на групповом этапе ЧМ будет играть в квартете F, где также выступят Нидерланды, Япония и победитель европейской квалификации ЧМ-2026 по пути B, в котором играют сборные Украины, Швеции, Польши и Албании.