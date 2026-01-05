Лучший тренер европейской сборной XX века умер 3 января

В субботу, 3 января, в возрасте 80 лет ушел из жизни Димитар Пенев, лучший болгарский тренер XX века. Об этом сообщил Болгарский футбольный союз на официальном сайте.

«Это черный день не только для болгарского футбола, но и для нашего национального спорта, и для всего общества в целом – нас покинула настоящая легенда, Димитар Пенев».

Это человек, которого любили и уважали абсолютно все в Болгарии – не только за его огромные успехи как футболиста и тренера, но и за то, каким исключительным человеком он был.

Его наследие останется непревзойденным, и мы всегда будем благодарны и признательны за то, что он вывел Болгарию в число величайших футбольных держав планеты», – сообщил президент Болгарского футбольного союза Георги Иванов.

Сборная Болгарии во главе с Пеневым заняла четвертое место на ЧМ-1994 – лучший результат в истории команды на турнире. Димитар был признан лучшим тренером страны в XX веке.

В качестве тренера становился трехкратным чемпионом Болгарии с ЦСКА, семь раз завоевывал золото с этим клубом, но уже в качестве футболиста.