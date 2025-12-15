Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 декабря 2025, 18:03 | Обновлено 15 декабря 2025, 18:08
Звездный хавбек Ливерпуля – все еще без забитых голов в АПЛ

Флориан Вирц никак не может размочить сухой счет своих забитых мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Звездный полузащитник Ливерпуля Флориан Вирц, подписанный в летнее межсезонье, все еще не имеет забитых голов в АПЛ.

Атакующий хавбек до сих пор не забил мячей, но имеет одну голевую передачу.

«Ливерпуль» после затяжного кризиса переиграл Брайтон (2:0) в 16-м туре АПЛ.

Команда Арне Слота идет на 6-й позиции в АПЛ (26 очков) и занимает 9-ю позицию в ЛЧ (12 баллов).

Флориан Вирц в текущем сезоне провел 15 матчей АПЛ, 5 поединков ЛЧ и игру за Суперкубок Англии.

Статистика Флориана Вирца в текущем сезоне АПЛ

