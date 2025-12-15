Англия15 декабря 2025, 18:03 | Обновлено 15 декабря 2025, 18:08
Звездный хавбек Ливерпуля – все еще без забитых голов в АПЛ
Флориан Вирц никак не может размочить сухой счет своих забитых мячей
15 декабря 2025, 18:03 | Обновлено 15 декабря 2025, 18:08
Звездный полузащитник Ливерпуля Флориан Вирц, подписанный в летнее межсезонье, все еще не имеет забитых голов в АПЛ.
Атакующий хавбек до сих пор не забил мячей, но имеет одну голевую передачу.
«Ливерпуль» после затяжного кризиса переиграл Брайтон (2:0) в 16-м туре АПЛ.
Команда Арне Слота идет на 6-й позиции в АПЛ (26 очков) и занимает 9-ю позицию в ЛЧ (12 баллов).
Флориан Вирц в текущем сезоне провел 15 матчей АПЛ, 5 поединков ЛЧ и игру за Суперкубок Англии.
Статистика Флориана Вирца в текущем сезоне АПЛ
