Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Англия
20 июня 2025, 21:25 |
5351
13

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро

«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов

20 июня 2025, 21:25 |
5351
13
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Английский «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца.

Этот трансфер станет рекордным в истории английского футбола, если будут выполнены дополнительные условия – клуб Бундеслиги получит 118 миллионов гарантированной суммы и 19 миллионов в виде бонусов.

22-летний футболист согласовал условия личного контракта, прошел медосмотр и подписал соглашение с «мерсисайдцами». Переход Вирца станет самым дорогим приобретением «Ливерпуля» в истории клуба.

Я чувствую себя очень счастливым и гордым. Наконец-то это сделано. Я действительно взволнован тем, что меня ждет новое приключение. Это было важной частью моих мыслей: хочу чего-то совершенно нового, покинуть Бундеслигу и присоединиться к Премьер-лиге», – сообщил Вирц.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился экс-игроком Динамо и двумя братьями
Ворскла осталась без нескольких игроков. Тренера еще нет
Переговоры на финальной стадии. Забарный станет футболистом ПСЖ
Ливерпуль Байер Флориан Вирц трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги рекорд
Николай Титюк Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго
Футбол | 20 июня 2025, 21:23 0
ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго
ВИДЕО. Педру Нету открыл счет для Челси в матче против Фламенго

На 13-й минуте лондонская команда забила первый гол в ворота бразильцев

Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Теннис | 20 июня 2025, 14:57 21
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема

Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде травяного турнира WTA 250

Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Футбол | 20.06.2025, 07:37
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Футбол | 20.06.2025, 00:02
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Футбол | 19.06.2025, 22:34
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Лубше би уже Судакова купили і Мудрика на заміну )
Ответить
+2
OKs100
Лучше бы подписали Роналду, он бы обошелся не больше чем в 50 миллионов.
Ответить
+1
ViAn
Безумовно перебити цей трансфер комусь іншому цього літа буде дуже важко.
Ответить
+1
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Посмотрим. Как по мне вполне адекватный ценник.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Yura
 Реал и Хаби Алонсо собирались ..собирались купить ))
Ответить
0
Денис Брегін
ну шо, додаємо лівер в розряд "мішків", поряд з псж, сіті, реалом?
Ответить
0
Перший Серед Рівних
це так називається в Баварію перейшов
Ответить
-1
ЧЕМП
Ето не его команда.
Вот увидите,что сдуецца.
Ответить
-9
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
Новый вариант и ЛЧ. Зинченко может перейти к самому богатому тренеру мира
19.06.2025, 00:26 2
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 12
Футбол
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 1
Теннис
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем