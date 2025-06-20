ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов
Английский «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца.
Этот трансфер станет рекордным в истории английского футбола, если будут выполнены дополнительные условия – клуб Бундеслиги получит 118 миллионов гарантированной суммы и 19 миллионов в виде бонусов.
22-летний футболист согласовал условия личного контракта, прошел медосмотр и подписал соглашение с «мерсисайдцами». Переход Вирца станет самым дорогим приобретением «Ливерпуля» в истории клуба.
Я чувствую себя очень счастливым и гордым. Наконец-то это сделано. Я действительно взволнован тем, что меня ждет новое приключение. Это было важной частью моих мыслей: хочу чего-то совершенно нового, покинуть Бундеслигу и присоединиться к Премьер-лиге», – сообщил Вирц.
Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025
It's official 📸🇩🇪 pic.twitter.com/fUjxFWc0Yz— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025
We have reached an agreement for the transfer of Florian Wirtz from Bayer Leverkusen 🤝😄— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025
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