ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро

Английский «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца.

Этот трансфер станет рекордным в истории английского футбола, если будут выполнены дополнительные условия – клуб Бундеслиги получит 118 миллионов гарантированной суммы и 19 миллионов в виде бонусов.

22-летний футболист согласовал условия личного контракта, прошел медосмотр и подписал соглашение с «мерсисайдцами». Переход Вирца станет самым дорогим приобретением «Ливерпуля» в истории клуба.

Я чувствую себя очень счастливым и гордым. Наконец-то это сделано. Я действительно взволнован тем, что меня ждет новое приключение. Это было важной частью моих мыслей: хочу чего-то совершенно нового, покинуть Бундеслигу и присоединиться к Премьер-лиге», – сообщил Вирц.

We have reached an agreement for the transfer of Florian Wirtz from Bayer Leverkusen 🤝😄