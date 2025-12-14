ВИДЕО. Молился с крестом: эмоции тренера Руха после победы в УПЛ
Иван Федик сильно переживал за результат в матче с «Полтавой»
Главный тренер львовского «Руха» Иван Федик покинул пределы футбольного поля после матча с «Полтавой» с крестиком в руках.
Его подопечные в гостях встретились с полтавским клубом в 16-м туре Украинской Премьер-лиги и одержали минимальную победу со счетом 2:1.
После финального свистка тренер, держась за деревянный крест, благодарил Бога за успешный результат.
Подобные действия Федика демонстрируют его волнение за результаты команды.
«Вера. Труд. Победа», — написала пресс-служба под видео.
На зимний перерыв львовский клуб уходит на десятом месте в УПЛ (19 очков).
