Линц. Калинина уступила Мертенс после победы в первой партии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) проиграла матч первого круга основы на турнире международной серии WTA в Линце.
23-летняя украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уступила второй сеяной бельгийке Элизе Мертенс (№21 WTA).
Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:2, 1:6, 2:6
Во втором круге Мертенс сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая ранее выбила украинку Марту Костюк.
Ранее матчи одиночного разряда проиграли Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.
Sealed with an ace 🔥— wta (@WTA) November 11, 2020
The No. 2 seed @elise_mertens secures her first-round win over Kalinina, 2-6, 6-1, 6-2.#WTALinz pic.twitter.com/0JSERGx1nH
Источник — Sport.ua
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