Линц. Калинина уступила Мертенс после победы в первой партии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) проиграла матч первого круга основы на турнире международной серии WTA в Линце.



23-летняя украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уступила второй сеяной бельгийке Элизе Мертенс (№21 WTA).



Линц. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:2, 1:6, 2:6



Во втором круге Мертенс сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая ранее выбила украинку Марту Костюк.

Ранее матчи одиночного разряда проиграли Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

Sealed with an ace 🔥



The No. 2 seed @elise_mertens secures her first-round win over Kalinina, 2-6, 6-1, 6-2.#WTALinz pic.twitter.com/0JSERGx1nH