Линц. Калинина уступила Мертенс после победы в первой партии

Украинская теннисистка достойно сражалась со второй сеяной

  • 11.11.2020 20:56
  • 412 просмотров
  • 2 комментария
Линц. Калинина уступила Мертенс после победы в первой партии
© WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№163 WTA) проиграла матч первого круга основы на турнире международной серии WTA в Линце.
 
23-летняя украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уступила второй сеяной бельгийке Элизе Мертенс (№21 WTA).
 
Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:2, 1:6, 2:6
 
Во втором круге Мертенс сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая ранее выбила украинку Марту Костюк.

Ранее матчи одиночного разряда проиграли Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 11.11.2020 21:11
    +2
    Сезон завершено. Перспективи для українок тумані. 2019 закінчувався перспективніше для нас.
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    vostok
    online
      vostok, 11.11.2020 21:03
    0
    Да и кто бы сомневался в таком результате.
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 11.11.2020 21:11
    +2
    Сезон завершено. Перспективи для українок тумані. 2019 закінчувався перспективніше для нас.
    Ссылка
    vostok
    online
      vostok, 11.11.2020 21:03
    0
    Да и кто бы сомневался в таком результате.
    Ссылка
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