Се Шувэй / Мертенс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире 2024
6 ноября проходит матч 3-го тура парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024.
В заключительном поединке Зеленой группы Тандем Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) играет против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.
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Это второе очное противостояние тандемов. 12 июля Катерина и Тейлор переиграли соперниц в полуфинале Уимблдона 2024.
В одном квартете эти дуэты выступают вместе с парами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Николь Мелихар / Эллен Перес.
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