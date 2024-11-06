Се Шувэй / Мертенс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября проходит матч 3-го тура парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024.

В заключительном поединке Зеленой группы Тандем Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) играет против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.

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Это второе очное противостояние тандемов. 12 июля Катерина и Тейлор переиграли соперниц в полуфинале Уимблдона 2024.

В одном квартете эти дуэты выступают вместе с парами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Николь Мелихар / Эллен Перес.

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