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WTA
06 ноября 2024, 19:39 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:40
46
0

Се Шувэй / Мертенс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире 2024

06 ноября 2024, 19:39 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:40
46
0
Се Шувэй / Мертенс – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Катерина Синякова

6 ноября проходит матч 3-го тура парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024.

В заключительном поединке Зеленой группы Тандем Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) играет против пары Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это второе очное противостояние тандемов. 12 июля Катерина и Тейлор переиграли соперниц в полуфинале Уимблдона 2024.

В одном квартете эти дуэты выступают вместе с парами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Николь Мелихар / Эллен Перес.

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Се Шувэй Элизе Мертенс Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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