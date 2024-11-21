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  4. Состоится ли трансфер? Барселона приняла окончательное решение по Холанду
Англия
21 ноября 2024, 16:31 |
959
1

Состоится ли трансфер? Барселона приняла окончательное решение по Холанду

Каталонский клуб не собирается вести переговоры с норвежским футболистом

21 ноября 2024, 16:31 |
959
1
Состоится ли трансфер? Барселона приняла окончательное решение по Холанду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Испанская «Барселона» приняла решение отказаться от трансфера футболиста «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Руководство каталонского клуба планировало побороться за игрока летом 2025 года. «Барселона» следила за ситуацией с продлением контракта наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы и была уверенна, что эта неопределенность поможет переманить норвежца.

Главный тренер «горожан» решил остаться в английской Премьер-лиге и не покидать клуб следующим летом. Такое решение специалиста поможет удержать и главную звезду команды – Эрлинга Холанда.

«Барселона» окончательно решила, что игрок больше «не является приоритетным подписанием», а руководство собирается сделать ставку на «поиски вингера».

«Манчестер Сити» планирует удержать Холанда – могут сделать форварда самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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Sergei2112
значит переход состоится
так всегда бывает-когда хотят кого то подписать,на людях говорят что не нужен,чтобы не создовать лишний ажиотаж вокруг этого перехода
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