Состоится ли трансфер? Барселона приняла окончательное решение по Холанду
Каталонский клуб не собирается вести переговоры с норвежским футболистом
Испанская «Барселона» приняла решение отказаться от трансфера футболиста «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Руководство каталонского клуба планировало побороться за игрока летом 2025 года. «Барселона» следила за ситуацией с продлением контракта наставника «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы и была уверенна, что эта неопределенность поможет переманить норвежца.
Главный тренер «горожан» решил остаться в английской Премьер-лиге и не покидать клуб следующим летом. Такое решение специалиста поможет удержать и главную звезду команды – Эрлинга Холанда.
«Барселона» окончательно решила, что игрок больше «не является приоритетным подписанием», а руководство собирается сделать ставку на «поиски вингера».
«Манчестер Сити» планирует удержать Холанда – могут сделать форварда самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.
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