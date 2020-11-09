Линц. Завацкая уступила в первом круге основной сетки

Украинка Катарина Завацкая (№117 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
20-летняя украинка в статусе лаки-лузера уступила россиянке Варваре Грачевой (№95 WTA).
Линц. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 4:6, 5:7
Напомним, Катарина проиграла финал квалификации еще одной украинке Ангелине Калининой, но все же сыграла в основной сетке.
Также в основе Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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