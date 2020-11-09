Линц. Завацкая уступила в первом круге основной сетки

Украинка проиграла представительнице России Варваре Грачевой

  • 09.11.2020 15:46
  • 172 просмотра
  • 3 комментария
Линц. Завацкая уступила в первом круге основной сетки
© US Open. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая (№117 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
 
20-летняя украинка в статусе лаки-лузера уступила россиянке Варваре Грачевой (№95 WTA).
 
Линц. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 4:6, 5:7
 
Напомним, Катарина проиграла финал квалификации еще одной украинке Ангелине Калининой, но все же сыграла в основной сетке.
 
Также в основе Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 09.11.2020 16:01
    +1
    Таке враження що Катаріна за рахунку 40-15 на свою користь чомусь відключається. Тричі в першому сеті на прийомі розгубила таку перевагу. А в 2-му сеті мала подвійний сетбол.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 16:01
    0
    треба нарощувати мязову масу,а так технічно на фоні грачевой краще,но фізіка подводіт
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 09.11.2020 15:52
    0
    Все одно молодець. Після вчорашнього гадав, що зніметься десь при 0:4, 0:5. А воно он як, майже дві години протрималася проти суперниці, що об'єктивно, будемо відверті, сильніша.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.11.2020 16:01
    +1
    Таке враження що Катаріна за рахунку 40-15 на свою користь чомусь відключається. Тричі в першому сеті на прийомі розгубила таку перевагу. А в 2-му сеті мала подвійний сетбол.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 16:01
    0
    треба нарощувати мязову масу,а так технічно на фоні грачевой краще,но фізіка подводіт
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 09.11.2020 15:52
    0
    Все одно молодець. Після вчорашнього гадав, що зніметься десь при 0:4, 0:5. А воно он як, майже дві години протрималася проти суперниці, що об'єктивно, будемо відверті, сильніша.
    Ссылка
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