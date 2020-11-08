Завацкая не смогла доиграть матч против Калининой в Линце

Украинка Ангелина Калинина (№162 WTA) выиграла финал квалификации на турнире международной серии WTA в Линце.



В матче за место в основной сетке Ангелина обыграла еще одну представительницу Украины Катарину Завацкую (№117 WTA), которая снялась во втором сете после медицинской паузы, проиграв до этого десять геймов подряд.



Линц. Финал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:0, 4:0 (отказ)

Также в основе выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.