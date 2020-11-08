Завацкая не смогла доиграть матч против Калининой в Линце

Украинка Ангелина Калинина (№162 WTA) выиграла финал квалификации на турнире международной серии WTA в Линце.
В матче за место в основной сетке Ангелина обыграла еще одну представительницу Украины Катарину Завацкую (№117 WTA), которая снялась во втором сете после медицинской паузы, проиграв до этого десять геймов подряд.
Линц. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:0, 4:0 (отказ)
Также в основе выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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