Линц. Костюк сыграет в основной сетке, Калинина и Завацкая узнали соперниц

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце после того, как с соревнования снялась Мартина Тревисан.
С основной сетки турнир начнет Даяна Ястремская.
А вот Ангелина Калинина и Катарина Завацкая стартуют в квалификации. Калинина сыграет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии, а Завацкая сразится с Аной Конюх из Хорватии.
В случае побед украинки могут сыграть в финале квалификации.
Турнир стартует 9-го ноября.
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Источник — Большой теннис Украины
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Наскільки я пам’яткаю, єдиний справді успішний турнір, який Марта починала з кваліфікації, - це АО-2017.
Зараз сітка не така важка.
Якщо уникнути Мертенс і Сабаленку в першому раунді, можна трішки очок здобути.
Наскільки я пам’яткаю, єдиний справді успішний турнір, який Марта починала з кваліфікації, - це АО-2017.
Зараз сітка не така важка.
Якщо уникнути Мертенс і Сабаленку в першому раунді, можна трішки очок здобути.
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