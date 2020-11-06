Линц. Костюк сыграет в основной сетке, Калинина и Завацкая узнали соперниц

Кроме того, в основной сетке сыграет Ястремская

  • 06.11.2020 18:49
  • 374 просмотра
  • 3 комментария
Линц. Костюк сыграет в основной сетке, Калинина и Завацкая узнали соперниц
© Jimmie48 Tennis. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце после того, как с соревнования снялась Мартина Тревисан.

С основной сетки турнир начнет Даяна Ястремская.

А вот Ангелина Калинина и Катарина Завацкая стартуют в квалификации. Калинина сыграет против Изабеллы Шиниковой из Болгарии, а Завацкая сразится с Аной Конюх из Хорватии.

В случае побед украинки могут сыграть в финале квалификации.

Турнир стартует 9-го ноября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 06.11.2020 19:28
    0
    Дуже доречні зміни для Марти.
    Наскільки я пам’яткаю, єдиний справді успішний турнір, який Марта починала з кваліфікації, - це АО-2017.
    Зараз сітка не така важка.
    Якщо уникнути Мертенс і Сабаленку в першому раунді, можна трішки очок здобути.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.11.2020 19:15
    +2
    Хороша новина для Марти. Але прохідних суперниць у заявці небагато, тому для здобуття хоч якихось очок треба одразу грати в теніс.
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 06.11.2020 19:07
    +1
    Марта не сыграет в квалификации. Думаю это хорошо, исходя из её физического состояния. Желаю всем хорошей жеребьёвки.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.11.2020 19:15
    +2
    Хороша новина для Марти. Але прохідних суперниць у заявці небагато, тому для здобуття хоч якихось очок треба одразу грати в теніс.
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 06.11.2020 19:07
    +1
    Марта не сыграет в квалификации. Думаю это хорошо, исходя из её физического состояния. Желаю всем хорошей жеребьёвки.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 06.11.2020 19:28
    0
    Дуже доречні зміни для Марти.
    Наскільки я пам’яткаю, єдиний справді успішний турнір, який Марта починала з кваліфікації, - це АО-2017.
    Зараз сітка не така важка.
    Якщо уникнути Мертенс і Сабаленку в першому раунді, можна трішки очок здобути.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности