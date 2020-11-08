Линц. Ястремская, Костюк, Калинина и Завацкая узнали соперниц

Катарина прошла в основную сетку в статусе лаки-лузера

  • 08.11.2020 21:22
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Линц. Ястремская, Костюк, Калинина и Завацкая узнали соперниц
© USTA. Ангелина Калинина

Украинки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая вышли в основную сетку турнира международной серии WTA в Линце через квалификацию. Напомним, Калинина переиграла Завацкую в финале отбора, но Катарина сыграет в основе в статусе лаки-лузера.
 
В первом круге основной сетки Калинина  (№162 WTA) сразится против 21-й ракетки мира Элизы Мертенс из Бельгии, которая является вторым номером посева.
 
Завацкой (№117 WTA) досталась соперница скромнее – Варвара Грачева из России (№95 WTA).

Изначально было известно, что в основе также выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская
 
Костюк (№97 WTA) начнет турнир матчем против экс-второй ракетки мира Веры Звонаревой (№183 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Третья сеяная Ястремская (№29 WTA) стартует поединком против Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).
 
Также стоит отметить, что Даяна и Марта сыграют вместе в парном разряде. В первом раунде их соперницами станут Ирина Мария Бара (Румыния) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

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