Линц. Ястремская, Костюк, Калинина и Завацкая узнали соперниц

Украинки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая вышли в основную сетку турнира международной серии WTA в Линце через квалификацию. Напомним, Калинина переиграла Завацкую в финале отбора, но Катарина сыграет в основе в статусе лаки-лузера.



В первом круге основной сетки Калинина (№162 WTA) сразится против 21-й ракетки мира Элизы Мертенс из Бельгии, которая является вторым номером посева.



Завацкой (№117 WTA) досталась соперница скромнее – Варвара Грачева из России (№95 WTA).

Изначально было известно, что в основе также выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская.



Костюк (№97 WTA) начнет турнир матчем против экс-второй ракетки мира Веры Звонаревой (№183 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.



Третья сеяная Ястремская (№29 WTA) стартует поединком против Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).



Также стоит отметить, что Даяна и Марта сыграют вместе в парном разряде. В первом раунде их соперницами станут Ирина Мария Бара (Румыния) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА