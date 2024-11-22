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Лига наций
22 ноября 2024, 09:57 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:03
103
0

Сергей КРАВЧЕНКО: «Пусть в плей-офф будет Венгрия, нужно обыграть Орбана»

Ассистент тренера «Александрии» назвал желанного соперника для Украины в Лиге наций

22 ноября 2024, 09:57 | Обновлено 22 ноября 2024, 10:03
103
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Пусть в плей-офф будет Венгрия, нужно обыграть Орбана»
ФК Александрия. Сергей Кравченко и Руслан Ротань

Бывший игрок «Александрии», а сейчас ассистент главного тренера команды, Сергей Кравченко проанализировал все возможных соперников сборной Украины в Лиге наций.

«Бельгия – самый неудобный соперник, хотя на чемпионате Европы сыграли с ними достойно. С Шотландией может быть сложно из-за их силового стиля. Сербия и Венгрия – приоритетные соперники, но на этом уровне все команды неплохие.

Да будет Венгрия, надо обыграть Орбана. Это, конечно, больше шутка, потому что там Орбан как президент, так и футболист есть. Предполагаю, что с Венгрией будет немного легче других. Мог бы сказать увереннее, но 19-го числа венгры сыграли 1:1 с немцами, поэтому пока предположение, потому что сразу о них подумал, когда увидел среди потенциальных соперников», – ответил Кравченко.

Напомним, что жеребьевка Лиги наций запланирована на 22 ноября в 13:00.

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Андрій Вітренко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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