По примеру США? Синнер выиграл 71 матч в сезоне и почему-то выйдет на пару

21 ноября проходит матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Аргентины.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер разгромил Себастьяна Баэса в двух сетах (6:2, 6:1) и сравнял общий счет. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Франсиско Черундоло.

Таким образом, полуфиналист командного турнира определится в парном поединке. Изначально за сборную Италии в паре были заявлены профильные парники, финалисты Australian Open и Ролан Гаррос этого сезона Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Однако в сборной Италии была произведена замена – на встречу с аргентинским тандемом выйдет Синнер и Маттео Берреттини. Противостоять им будут Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени.

Подобную рокировку на парный матч недавно сделал и Боб Брайан – тренер сборной США. Вместо Остина Крайчека и Раджива Рам против Австралии он выпустил игроков одиночного разряда Бена Шелтона и Томми Пола. Австралийцы Мэттью Эбден и Джордан Томпсон победили 6:4, 6:4.

Синнер и Берреттини в последний раз в одном дуэте играли в 2022 года. Всего на их счету 2 игры, обе – на ATP Cup в Австралии.

Возвращаясь к победе Синнера над Баэсом – для Янника эта виктория стала 71-й в 2024 году. На его счету также всего 6 поражений.