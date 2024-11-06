Видеообзор матча Итогового турнира Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс

4 ноября состоялись матчи 2-го тура Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс.

Игра завершилась за 1 час и 7 минут поражением украинки и латвийки со счетом 1:6, 3:6.

Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс