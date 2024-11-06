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  4. Видеообзор матча Итогового турнира Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс
WTA
06 ноября 2024, 01:29 |
58
0

Видеообзор матча Итогового турнира Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс

Людмила и Алена 4 ноября в двух сетах уступили соперницам во 2-м туре Зеленой группы

06 ноября 2024, 01:29 |
58
0
Видеообзор матча Итогового турнира Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

4 ноября состоялись матчи 2-го тура Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс.

Игра завершилась за 1 час и 7 минут поражением украинки и латвийки со счетом 1:6, 3:6.

Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс

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Людмила Киченок Алена Остапенко Се Шувэй Элизе Мертенс Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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