WTA06 ноября 2024, 01:29 |
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Видеообзор матча Итогового турнира Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс
Людмила и Алена 4 ноября в двух сетах уступили соперницам во 2-м туре Зеленой группы
06 ноября 2024, 01:29 |
58
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4 ноября состоялись матчи 2-го тура Итогового турнира WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс.
Игра завершилась за 1 час и 7 минут поражением украинки и латвийки со счетом 1:6, 3:6.
Видеообзор матча Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Элизе Мертенс
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