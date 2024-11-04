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  4. Киченок и Остапенко разгромно проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
WTA
04 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:50
1708
4

Киченок и Остапенко разгромно проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA

Людмила и Алена в двух сетах уступили тандему Се Шувэй / Элизе Мертенс

04 ноября 2024, 20:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 20:50
1708
4
Киченок и Остапенко разгромно проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Украина. Се Шувей, Элизе Меретнс, Людмила Киченок, Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела добыть первую победу в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 7 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 4 ноября

Зеленая группа. 2-й тур

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 3:6

Это была третья встреча дуэтов, все три – в 2024 году. В январе Се Шувэй и Мертенс переиграли украинку и латвийку в финале Australan Open, а 30 апреля в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде победу также одержала тайваньско-бельгийская пара.

Киченок и Остапенко проиграли второй матч на WTA Finals. В 1-м туре они уступили Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд в трех партиях. Се Шувэй и Элизе добыли первую победу на кортах Эр-Рияда.

В одном квартете тандемы Киченок / Остапенко и Се Шувэй / Мертенс играют вместе с дуэтами Мелихар / Перес и Синякова / Таунсенд, которые ранее провели очное противостояние. Победу в двух сетах одержали Катерина и Тейлор.

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Итоговый турнир WTA Людмила Киченок Алена Остапенко Се Шувэй Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Вийшло так, що одним зірваним ударом на матчболі першого матчу дівчата програли увесь турнір. Психологія жіночого тенісу...
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+3
Vadym Shcherban
Це повний п...ць. Я навіть не пам'ятаю такої ганьби. Люда сьогодні перехрестила усе що можна. І це #1 посіву. Клоуни.
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+2
introvert
Як взагалі можна витрачати свій час на перегляд парного тенісу, не розумію. Та ще й жіночого. Та ще й у виконанні Кіченок)
Це ж чистісінький мазохізм))
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0
Fdail
Да, розклеїла перша поразка дівчат. Єдиний шанс на вихід з групи - розгромна перемога над третьою парою й щоб Шуай с Мертенс влетіли в десь 2 баранки бажано.
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0
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