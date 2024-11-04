Киченок и Остапенко разгромно проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела добыть первую победу в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли тандему Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 7 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 4 ноября

Зеленая группа. 2-й тур

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 3:6

Это была третья встреча дуэтов, все три – в 2024 году. В январе Се Шувэй и Мертенс переиграли украинку и латвийку в финале Australan Open, а 30 апреля в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде победу также одержала тайваньско-бельгийская пара.

Киченок и Остапенко проиграли второй матч на WTA Finals. В 1-м туре они уступили Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд в трех партиях. Се Шувэй и Элизе добыли первую победу на кортах Эр-Рияда.

В одном квартете тандемы Киченок / Остапенко и Се Шувэй / Мертенс играют вместе с дуэтами Мелихар / Перес и Синякова / Таунсенд, которые ранее провели очное противостояние. Победу в двух сетах одержали Катерина и Тейлор.