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WTA
04 ноября 2024, 16:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 16:57
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Обидчицы Киченок и Остапенко выиграли второй матч на Итоговом турнире WTA

Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух сетах переиграли тандем Мелихар / Перес

04 ноября 2024, 16:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 16:57
211
0
Обидчицы Киченок и Остапенко выиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Катерина Синякова

4 ноября стартовал 2-й тур парного разряда в Зеленой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чешско-американский тандем Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в двух сетах переиграли дуэт Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) за 1 час и 10 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 4 ноября

Зеленая группа. 2-й тур

Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 2:6, 2:6

Эти тандемы впервые провели очное противостояние.

Синякова и Таунсенд выиграли уже второй матч на WTA Finals 2024. В 1-м туре они одолели украинку Людмилу Киченок и латвийку Алену Остапенко. У Мелихар и Перес пока одна победа – они выиграли у дуэта Се Шувэй / Элизе Мертенс.

Несмотря на 2 победы, Катерина и Тейлор пока досрочно не гарантировали себе полуфинал. Они выйдут из группы сегодня только в том случае, если Киченок и Остапенко переиграют Се Шувэй и Мертенс вечером. Их встреча начнет ориентировочно в 19:00 по Киеву.

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Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Николь Мелихар Эллен Перес Итоговый турнир WTA Людмила Киченок Алена Остапенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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