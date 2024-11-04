Обидчицы Киченок и Остапенко выиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух сетах переиграли тандем Мелихар / Перес
4 ноября стартовал 2-й тур парного разряда в Зеленой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Чешско-американский тандем Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд в двух сетах переиграли дуэт Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) за 1 час и 10 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. Пары, 4 ноября
Зеленая группа. 2-й тур
Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 2:6, 2:6
Эти тандемы впервые провели очное противостояние.
Синякова и Таунсенд выиграли уже второй матч на WTA Finals 2024. В 1-м туре они одолели украинку Людмилу Киченок и латвийку Алену Остапенко. У Мелихар и Перес пока одна победа – они выиграли у дуэта Се Шувэй / Элизе Мертенс.
Несмотря на 2 победы, Катерина и Тейлор пока досрочно не гарантировали себе полуфинал. Они выйдут из группы сегодня только в том случае, если Киченок и Остапенко переиграют Се Шувэй и Мертенс вечером. Их встреча начнет ориентировочно в 19:00 по Киеву.
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