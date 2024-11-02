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WTA
02 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 02 ноября 2024, 23:14
1117
7

Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона

Людмила и Алена на старте WTA Finals в трех сетах уступили тандему Синякова / Таунсенд

02 ноября 2024, 22:50 | Обновлено 02 ноября 2024, 23:14
1117
7
Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок неудачно стартовала в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) на супертай-брейке упустили победу над тандемом Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Встреча завершилась за 1 час и 38 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. Пары. 2 ноября

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 3:6, [9:11]

На супертай-брейке Киченок и Остапенко имели матчбол при счете 9:8. Именно на нем Людмила не сумела забить в корт слета удобный мяч, тем самым буквально подарив победу оппоненткам.

Это была вторая встреча тандемов. 10 июля Синякова и Таунсенд переиграли Киченок и Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024, на котором вскоре завоевали трофей.

Людмила и Алена прервали свой винстрик из 6 матчей. В начале сентября они стали чемпионками US Open 2024.

В Зеленой группе также выступают тандемы Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес. Ранее они провели очное противостояние, победу в котором одержала американско-австралийская пара.

Отметим и невероятный год для Катерины Синяковой. Помимо парного трофея на Уимблдоне с Таунсенд, в этом сезоне она также стала чемпионкой Ролан Гаррос вместе с Коко Гофф, а затем в Париже выиграла олимпийское золото в смешанном парном разряде вместе с Томашем Махачем.

Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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sahka1981
Кіченюк мала закривати матч перемогою...
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+5
Андрій Заліщук
Нічого страшного, ще два матчі є
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+2
Alehandro
Прикро. Мали неабиякий шанс... На жаль, сало в шоколаді у другому сеті
прокинулось, а Люда - ні... Аут на власному матч-поінті і сітка на
чужому - як зайвий доказ
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
C.Пеклов
А нам залишаєтья тільки спостерігати й сподіватися
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+1
Fdail
Прикро,звичайно, але Підсумковий такий турнір де титул можна взяти й з однією перемогою в групі. Гра є, трохи не витримали в абсолютно рівному матчі . У наступні матчі треба виходити ніби й нічого не було.
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+1
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