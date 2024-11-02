Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
Людмила и Алена на старте WTA Finals в трех сетах уступили тандему Синякова / Таунсенд
Украинская теннисистка Людмила Киченок неудачно стартовала в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В 1-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) на супертай-брейке упустили победу над тандемом Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Встреча завершилась за 1 час и 38 минут.
Итоговый турнир WTA 2024. Пары. 2 ноября
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 3:6, [9:11]
На супертай-брейке Киченок и Остапенко имели матчбол при счете 9:8. Именно на нем Людмила не сумела забить в корт слета удобный мяч, тем самым буквально подарив победу оппоненткам.
Это была вторая встреча тандемов. 10 июля Синякова и Таунсенд переиграли Киченок и Остапенко в четвертьфинале Уимблдона-2024, на котором вскоре завоевали трофей.
Людмила и Алена прервали свой винстрик из 6 матчей. В начале сентября они стали чемпионками US Open 2024.
В Зеленой группе также выступают тандемы Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес. Ранее они провели очное противостояние, победу в котором одержала американско-австралийская пара.
Отметим и невероятный год для Катерины Синяковой. Помимо парного трофея на Уимблдоне с Таунсенд, в этом сезоне она также стала чемпионкой Ролан Гаррос вместе с Коко Гофф, а затем в Париже выиграла олимпийское золото в смешанном парном разряде вместе с Томашем Махачем.
Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.
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