Киченок и Остапенко проиграли действующим чемпионкам Итогового турнира WTA
Людмила и Алена завершили борьбу на турнире на стадии полуфинала
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Итоговом турнире WTA.
В полуфинале украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко проиграла действующим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.
Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:7(5), 2:6
По ходу матча Люда несколько раз брала медицинские тайм-ауты.
Это было третье подряд поражение Киченок и Остапенко в матчах с этим чешским дуэтом.
Отметим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала Итогового турнира WTA в парном разряде.
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