Киченок и Остапенко проиграли действующим чемпионкам Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Итоговом турнире WTA.

В полуфинале украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко проиграла действующим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.

Итоговый турнир WTA. Полуфинал

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:7(5), 2:6

По ходу матча Люда несколько раз брала медицинские тайм-ауты.

Это было третье подряд поражение Киченок и Остапенко в матчах с этим чешским дуэтом.

Отметим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала Итогового турнира WTA в парном разряде.