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WTA
06 ноября 2022, 23:19 | Обновлено 06 ноября 2022, 23:26
164
1

Киченок и Остапенко проиграли действующим чемпионкам Итогового турнира WTA

Людмила и Алена завершили борьбу на турнире на стадии полуфинала

06 ноября 2022, 23:19 | Обновлено 06 ноября 2022, 23:26
164
1
Киченок и Остапенко проиграли действующим чемпионкам Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Итоговом турнире WTA.

В полуфинале украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко проиграла действующим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии.

Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 6:7(5), 2:6

По ходу матча Люда несколько раз брала медицинские тайм-ауты.

Это было третье подряд поражение Киченок и Остапенко в матчах с этим чешским дуэтом.

Отметим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которая дошла до полуфинала Итогового турнира WTA в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Людмила Киченок Итоговый турнир WTA Катерина Синякова Барбора Крейчикова Алена Остапенко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Выиграли первый сет ( а могли), все пошло бы по-другому, а так полуфинал Итогового - это крайне круто с учётом, что паре ещё года нет. Верим, что дальше разыграются, наберутся опыта ,собранности и не будут делать таких глупых ошибок.
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