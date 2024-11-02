Соперницы Киченок и Остапенко на Итоговом провели матч. Фаворитки проиграли
Николь Меличар и Эллен Перес на старте Зеленой группы одолели Се Шувэй и Элизе Мертенс
2 ноября стартовал Итоговый турнир WTA 2024, который пройдет до 9 числа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В 1-м туре парного разряда Зеленой группы сошлись тандемы Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) и Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Игра завершилась победой американско-австралийского дуэта на супертай-брейке.
Итоговый турнир WTA 2024. Пары
Зеленая группа. 1-й тур
Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) – Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия) – 6:1, 1:6, [6:10]
Это была вторая встреча тандемов. 15 марта Се Шувэй и Мертенс одолели соперниц в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Эти пары в одном квартете выступают вместе с дуэтами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, которые проведут очное противостояние сегодня в 20:00 по Киеву.
Отметим, что перед стартом WTA Finals Се Шувэй и Мертенс считались фаворитками на титул наравне с Синяковой и Таунсенд.
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