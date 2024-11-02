Букмекерские конторы оценили шансы Киченок и Остапенко на титул WTA Finals

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.

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Участие на WTA Finals примет и украинская теннисистка Людмила Киченок, которая выступит вместе с Аленой Остапенко. Украински-латвийский тандем считается третьим претендентом на трофей наравне с парами Жасмин Паолини / Сара Эррани и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Букмекеры дают на успех Людмилы и Алены коэффициент 6.50. Главным фаворитами являются дуэты Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Се Шувэй / Элизе Мертенс – 5.00.

Кто выиграет трофей WTA Finals в парном разряде? Мнение букмекеров: