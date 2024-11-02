Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Букмекерские конторы оценили шансы Киченок и Остапенко на титул WTA Finals
WTA
02 ноября 2024, 06:41 |
529
0

Букмекерские конторы оценили шансы Киченок и Остапенко на титул WTA Finals

Людмила и Алена на Итоговом турнире начнут выступления в Зеленой группе

02 ноября 2024, 06:41 |
529
0
Букмекерские конторы оценили шансы Киченок и Остапенко на титул WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участие на WTA Finals примет и украинская теннисистка Людмила Киченок, которая выступит вместе с Аленой Остапенко. Украински-латвийский тандем считается третьим претендентом на трофей наравне с парами Жасмин Паолини / Сара Эррани и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Букмекеры дают на успех Людмилы и Алены коэффициент 6.50. Главным фаворитами являются дуэты Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Се Шувэй / Элизе Мертенс – 5.00.

Кто выиграет трофей WTA Finals в парном разряде? Мнение букмекеров:

  • 1–2. Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова
  • 1–2. Се Шувэй / Элизе Мертенс
  • 3–5. Людмила Киченок / Алена Остапенко
  • 3–5. Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
  • 3–5. Сара Эррани / Жасмин Паолини
  • 6. Николь Мелихар / Эллен Перес
  • 7. Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд
  • 8. Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова

По теме:
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пятая ракетка с 2025 года начнет сотрудничество с экс-тренером Джоковича
Сара Эррани Людмила Киченок Итоговый турнир WTA Вероника Кудерметова Катерина Синякова Габриэла Дабровски Се Шувэй Николь Мелихар Элизе Мертенс Алена Остапенко Кэролайн Доулхайд Эрин Рутлифф Чан Хао-Чин Тейлор Таунсенд Эллен Перес Дезире Кравчик Жасмин Паолини азарт котировки букмекеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01 ноября 2024, 10:22 4
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал

Родри не хочет покидать «Манчестер Сити»

СВЕНТЕК: «Если я отвечу на этот вопрос, то все поймут, в чем моя слабость»
Теннис | 02 ноября 2024, 04:55 0
СВЕНТЕК: «Если я отвечу на этот вопрос, то все поймут, в чем моя слабость»
СВЕНТЕК: «Если я отвечу на этот вопрос, то все поймут, в чем моя слабость»

Польская теннисистка – о новом тренере и о старте Итогового турнира

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01.11.2024, 10:55
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
Футбол | 02.11.2024, 05:02
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 01.11.2024, 08:22
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами
Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами
01.11.2024, 15:12 6
Футбол
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 12
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
Не Джошуа и Усик. У Дюбуа будет другой соперник
Не Джошуа и Усик. У Дюбуа будет другой соперник
01.11.2024, 17:58
Бокс
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
31.10.2024, 20:03 1
Футбол
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем