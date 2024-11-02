Букмекерские конторы оценили шансы Киченок и Остапенко на титул WTA Finals
Людмила и Алена на Итоговом турнире начнут выступления в Зеленой группе
Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших тандемов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 дуэта. В плей-офф выйдут первые два места.
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Участие на WTA Finals примет и украинская теннисистка Людмила Киченок, которая выступит вместе с Аленой Остапенко. Украински-латвийский тандем считается третьим претендентом на трофей наравне с парами Жасмин Паолини / Сара Эррани и Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.
Букмекеры дают на успех Людмилы и Алены коэффициент 6.50. Главным фаворитами являются дуэты Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Се Шувэй / Элизе Мертенс – 5.00.
Кто выиграет трофей WTA Finals в парном разряде? Мнение букмекеров:
- 1–2. Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова
- 1–2. Се Шувэй / Элизе Мертенс
- 3–5. Людмила Киченок / Алена Остапенко
- 3–5. Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
- 3–5. Сара Эррани / Жасмин Паолини
- 6. Николь Мелихар / Эллен Перес
- 7. Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд
- 8. Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова
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