Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Главной фавориткой турнира считается первая ракетка мира Арина Соболенко. Букмекерские конторы оцениваются шансы «нейтралки» с коэффициентом 2.50.

Второй претенденткой на трофей является действующая чемпионка Ига Свентек – 3.50. Реальные шансы на титул также имеет Коко Гофф – 5.00. Все остальные котируются выше 8.50.

Кто выиграет трофей WTA Finals 2024? Мнение букмекеров

1. Арина Соболенко

2. Ига Свентек

3. Коко Гофф

4. Чжэн Циньвень

5–6. Джессика Пегула

5–6. Елена Рыбакина

7. Жасмин Паолини

8. Барбора Крейчикова

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS