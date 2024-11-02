Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
WTA Finals пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.
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Главной фавориткой турнира считается первая ракетка мира Арина Соболенко. Букмекерские конторы оцениваются шансы «нейтралки» с коэффициентом 2.50.
Второй претенденткой на трофей является действующая чемпионка Ига Свентек – 3.50. Реальные шансы на титул также имеет Коко Гофф – 5.00. Все остальные котируются выше 8.50.
Кто выиграет трофей WTA Finals 2024? Мнение букмекеров
- 1. Арина Соболенко
- 2. Ига Свентек
- 3. Коко Гофф
- 4. Чжэн Циньвень
- 5–6. Джессика Пегула
- 5–6. Елена Рыбакина
- 7. Жасмин Паолини
- 8. Барбора Крейчикова
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