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  4. Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
WTA
02 ноября 2024, 06:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 06:41
145
0

Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA

WTA Finals пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

02 ноября 2024, 06:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 06:41
145
0
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
WTA. Ига Свентек

Со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главной фавориткой турнира считается первая ракетка мира Арина Соболенко. Букмекерские конторы оцениваются шансы «нейтралки» с коэффициентом 2.50.

Второй претенденткой на трофей является действующая чемпионка Ига Свентек – 3.50. Реальные шансы на титул также имеет Коко Гофф – 5.00. Все остальные котируются выше 8.50.

Кто выиграет трофей WTA Finals 2024? Мнение букмекеров

  • 1. Арина Соболенко
  • 2. Ига Свентек
  • 3. Коко Гофф
  • 4. Чжэн Циньвень
  • 5–6. Джессика Пегула
  • 5–6. Елена Рыбакина
  • 7. Жасмин Паолини
  • 8. Барбора Крейчикова

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула Арина Соболенко Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Коко Гофф Ига Свёнтек Жасмин Паолини Чжэн Циньвень котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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