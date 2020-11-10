Линц. Костюк проиграла экс-второй ракетке мира

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№98 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой из России (№173 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Линц. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 4:6, 2:6
К сожалению, Марта продолжила неприятную для нас тенденцию быстрых поражений в Линце. Сегодня Костюк проиграла теннисистке, которая за четыре дня до ее рождения выиграла дебютный матч в основной сетке Уимблдона.
И хотя лучшие годы Звонаревой давно позади, она по-прежнему может демонстрировать довольно неплохой уровень игры. В матче против Костюк россиянка успешно подала 70% первой подачи, выиграв при этом 70% очков. Противопоставить ей можно было более напористую и атакующую игру по время розыгрышей, но у украинки это получалось нечасто. Как следствие, нервы, срывы мячей и моральное самобичевание на корте.
По ходу матча Марте ничего не удалось изменить, становилось только хуже. Игра получилась блеклой и вряд ли доставила удовольствие зрителям. В Линце Костюк остается как минимум до четверга, когда вместе с Даяной Ястремской начнет борьбу в парном разряде.
В следующем раунде Звонарева сыграет против Сораны Кырсти из Румынии (№87 WTA).
Ранее матчи одиночного разряда проиграли Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
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