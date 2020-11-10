Линц. Костюк проиграла экс-второй ракетке мира

Еще одна украинка покидает одиночный разряд соревнований в Австрии

  • 10.11.2020 19:56
  • 1580 просмотров
  • 14 комментариев
Линц. Костюк проиграла экс-второй ракетке мира
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№98 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
 
В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой из России (№173 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
 
Линц. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 4:6, 2:6

К сожалению, Марта продолжила неприятную для нас тенденцию быстрых поражений в Линце. Сегодня Костюк проиграла теннисистке, которая за четыре дня до ее рождения выиграла дебютный матч в основной сетке Уимблдона.
 
И хотя лучшие годы Звонаревой давно позади, она по-прежнему может демонстрировать довольно неплохой уровень игры. В матче против Костюк россиянка успешно подала 70% первой подачи, выиграв при этом 70% очков. Противопоставить ей можно было более напористую и атакующую игру по время розыгрышей, но у украинки это получалось нечасто. Как следствие, нервы, срывы мячей и моральное самобичевание на корте. 
 
По ходу матча Марте ничего не удалось изменить, становилось только хуже. Игра получилась блеклой и вряд ли доставила удовольствие зрителям.  В Линце Костюк остается как минимум до четверга, когда вместе с Даяной Ястремской начнет борьбу в парном разряде.
 
В следующем раунде Звонарева сыграет против Сораны Кырсти из Румынии (№87 WTA).
 
Ранее матчи одиночного разряда проиграли Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.11.2020 21:01
    0
    kollekciy, 10.11.2020 20:52
    Можна писати погана гра, так було таке, але й було знову постійне містичне не везіння на більше менше, практично в кожному геймі, знову купу шансів Марта мала на вихід в перед, і росіянка тягнула дуже багато. Це щодо цієї гри.
    А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
    Як та рушниця.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:54
    +3
    Sashamar, 10.11.2020 20:49
    "Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі."
    Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
    За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
    Проблема в тому, що цього року Еліна тримається в десятці виключно через результати минулого сезону, які не було відмінусовано. Тобто тільки завдяки ковіду. А за рівнем гри у наших перших двох тенісисток регрес жахливий. І не схоже, щоб вони горіли бажанням щось міняти. Оце і бентежить.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.11.2020 20:53
    0
    R1d3r, 10.11.2020 20:42
    А надо было обосрать?
    Навіщо, вони самі все зробили.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 10.11.2020 20:52
    0
    Можна писати погана гра, так було таке, але й було знову постійне містичне не везіння на більше менше, практично в кожному геймі, знову купу шансів Марта мала на вихід в перед, і росіянка тягнула дуже багато. Це щодо цієї гри.
    А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.11.2020 20:49
    +1
    Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:01
    Не здивований. Дуже погана гри від Марти. Немає почуття корту, атаки здебільшого закінчуються простими помилками, а в пасивному захисті навіть проти Звонарьової шансів мало.
    Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
    "Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі."
    Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
    За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 10.11.2020 20:42
    -1
    Дмитрий Борщёв, 10.11.2020 20:22
    Не понятно, какой цели добивается Sport.ua, когда печатает такие заголовки? Сгладить горесть поражения?
    А надо было обосрать?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.11.2020 20:33
    0
    Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:01
    Не здивований. Дуже погана гри від Марти. Немає почуття корту, атаки здебільшого закінчуються простими помилками, а в пасивному захисті навіть проти Звонарьової шансів мало.
    Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
    Ну, поздравляю с точным прогнозом... Хотя, я не уверен, что ты сильно рад своей прозорливости)) В отличие от Даяны. Марту не буду ругать строго. В этом году она все-таки подарила надежды на будущее. Да и матч, к счастью, я этот не видел... Есть отмазка)))
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 10.11.2020 20:24
    0
    AleksMih, 10.11.2020 19:58
    В теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. Сегодня в арсенале Марты была только ракетка
    ракєткою треба вміті керуваті!
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
      Дмитрий Борщёв, 10.11.2020 20:22
    +3
    Не понятно, какой цели добивается Sport.ua, когда печатает такие заголовки? Сгладить горесть поражения?
    Ссылка
    znak51
    online
      znak51, 10.11.2020 20:15
    +1
    С кем поведешься Не нужно было с Даяной заявляться лучше бы продолжила с Соснович
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.11.2020 20:03
    +1
    Гра одноманітна, мозок відсутній, в усіх трьох.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:01
    +6
    Не здивований. Дуже погана гри від Марти. Немає почуття корту, атаки здебільшого закінчуються простими помилками, а в пасивному захисті навіть проти Звонарьової шансів мало.
    Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.11.2020 19:59
    +2
    А воз и ныне там!) Краще б ви всі у відпустку пішли, тільки нерви портите!
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 10.11.2020 19:58
    +3
    В теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. Сегодня в арсенале Марты была только ракетка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:01
    +6
    Не здивований. Дуже погана гри від Марти. Немає почуття корту, атаки здебільшого закінчуються простими помилками, а в пасивному захисті навіть проти Звонарьової шансів мало.
    Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:54
    +3
    Sashamar, 10.11.2020 20:49
    "Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі."
    Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
    За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
    Проблема в тому, що цього року Еліна тримається в десятці виключно через результати минулого сезону, які не було відмінусовано. Тобто тільки завдяки ковіду. А за рівнем гри у наших перших двох тенісисток регрес жахливий. І не схоже, щоб вони горіли бажанням щось міняти. Оце і бентежить.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
      Дмитрий Борщёв, 10.11.2020 20:22
    +3
    Не понятно, какой цели добивается Sport.ua, когда печатает такие заголовки? Сгладить горесть поражения?
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 10.11.2020 19:58
    +3
    В теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. Сегодня в арсенале Марты была только ракетка
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 10.11.2020 19:59
    +2
    А воз и ныне там!) Краще б ви всі у відпустку пішли, тільки нерви портите!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.11.2020 20:49
    +1
    Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:01
    Не здивований. Дуже погана гри від Марти. Немає почуття корту, атаки здебільшого закінчуються простими помилками, а в пасивному захисті навіть проти Звонарьової шансів мало.
    Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
    "Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі."
    Отож. І не в тому справа, що Еліна грала погано. Вона і з поганою грою тримається в десятці. І не в провалі Даяни найгірше.
    За підсумками цього року зрозуміло, що крім першої трійки (нарешті де-факто стало й де-юре) нема нікого. На Катарині можна ставити хрест. Так, з'явився характер, але якщо до двадцяти років прогресу нема, то вже й не буде. Ну й дві "майбутні зірочки" на які ми так довго чекали. Наслідки травми для Лопатецької, мабуть, виявилися непереборними, і вона почала програвати кваліфікації двадцятип'ятитисячників, які до травми лускала як горішки. Аналогічно Снігур. Переможниця Вімблдону-2019 серед дівчат наразі перебуває приблизно там, де й переможниця Вімблдону-2018 серед дівчат. Хто-небудь пам'ятає як її звуть? Отож.
    Ссылка
    znak51
    online
      znak51, 10.11.2020 20:15
    +1
    С кем поведешься Не нужно было с Даяной заявляться лучше бы продолжила с Соснович
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.11.2020 20:03
    +1
    Гра одноманітна, мозок відсутній, в усіх трьох.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.11.2020 21:01
    0
    kollekciy, 10.11.2020 20:52
    Можна писати погана гра, так було таке, але й було знову постійне містичне не везіння на більше менше, практично в кожному геймі, знову купу шансів Марта мала на вихід в перед, і росіянка тягнула дуже багато. Це щодо цієї гри.
    А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
    Як та рушниця.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.11.2020 20:53
    0
    R1d3r, 10.11.2020 20:42
    А надо было обосрать?
    Навіщо, вони самі все зробили.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 10.11.2020 20:52
    0
    Можна писати погана гра, так було таке, але й було знову постійне містичне не везіння на більше менше, практично в кожному геймі, знову купу шансів Марта мала на вихід в перед, і росіянка тягнула дуже багато. Це щодо цієї гри.
    А, взагалі для шансів на WTA, треба якось повертати гру, яка була на US open, але як це зробити мабуть не знає ніхто. Добре що хоча б в Нью Йорку, це сталося, бо з такою грою, там Марта багато не набрала б, та ще довго боролася за Топ 100. Хай Марта відпочине, можливо знову десь вистрелить.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.11.2020 20:33
    0
    Stanislav Matusevych, 10.11.2020 20:01
    Не здивований. Дуже погана гри від Марти. Немає почуття корту, атаки здебільшого закінчуються простими помилками, а в пасивному захисті навіть проти Звонарьової шансів мало.
    Майже закінчено найпровальніший за останні роки сезон в українському жіночому тенісі. І перспективи теж дуже туманні. При цьому Марта виявилася єдиною тенісисткою, яка показала хоч якийсь прогрес за рік. Але те все тільки на межі першої сотні.
    Ну, поздравляю с точным прогнозом... Хотя, я не уверен, что ты сильно рад своей прозорливости)) В отличие от Даяны. Марту не буду ругать строго. В этом году она все-таки подарила надежды на будущее. Да и матч, к счастью, я этот не видел... Есть отмазка)))
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 10.11.2020 20:24
    0
    AleksMih, 10.11.2020 19:58
    В теннис играют ракеткой, а выигрывают головой. Сегодня в арсенале Марты была только ракетка
    ракєткою треба вміті керуваті!
    Ссылка
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