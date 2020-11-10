Линц. Костюк проиграла экс-второй ракетке мира

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№98 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.



В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой из России (№173 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.



Линц. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 4:6, 2:6

К сожалению, Марта продолжила неприятную для нас тенденцию быстрых поражений в Линце. Сегодня Костюк проиграла теннисистке, которая за четыре дня до ее рождения выиграла дебютный матч в основной сетке Уимблдона.



И хотя лучшие годы Звонаревой давно позади, она по-прежнему может демонстрировать довольно неплохой уровень игры. В матче против Костюк россиянка успешно подала 70% первой подачи, выиграв при этом 70% очков. Противопоставить ей можно было более напористую и атакующую игру по время розыгрышей, но у украинки это получалось нечасто. Как следствие, нервы, срывы мячей и моральное самобичевание на корте.



По ходу матча Марте ничего не удалось изменить, становилось только хуже. Игра получилась блеклой и вряд ли доставила удовольствие зрителям. В Линце Костюк остается как минимум до четверга, когда вместе с Даяной Ястремской начнет борьбу в парном разряде.



В следующем раунде Звонарева сыграет против Сораны Кырсти из Румынии (№87 WTA).



Ранее матчи одиночного разряда проиграли Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.