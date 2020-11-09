А воз и ныне там. Ястремская проиграла на старте турнира в Линце

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.



В стартовом поединке 20-летняя украинка в двух сетах уступила Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).



Линц. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6

Результат данного поединка вряд ли вызвал у болельщиков удивление. В последнее время Даяна больше мучает себя и своих фанатов, чем играет. Куда-то пропали ее основные козыри, а недостатки, которые раньше были немного скрыты под пеленой успехов, вскрылись на полную.



Раньше было сложно представить, что даже против четвертой ракетки Бельгии у Ястремской сейчас практически нет шансов на победу. Если раньше Миннен была бы оперативно снесена с корта, то сегодня мы не увидели, за счет чего Даяна собирается побеждать. Перед матчем она обещала, что покажет что-то новенькое, но кроме не совсем удачной игры у сетки и огромного количества ошибок на любой вкус больше ничего разглядеть не удалось.



Ястремская продолжит выступление в Австрии в парном разряде с Мартой Костюк, после чего у нее будет достаточно времени поразмыслить над тем, как она хочет дальше продолжать свою карьеру. Больше всего беспокоит тот факт, что после расставания с Сашей Баином никаких изменений в лучшую сторону нет. Это означает лишь одно – проблема в самой Даяне и ее отношении к делу. Если с этим ничего не изменить, то о высоких результатах и ноликах на банковском счету останутся одни воспоминания.



Отметим, что это четвертое подряд поражение Ястремской. Последний раз она побеждала 16 сентября во втором круге грунтового Премьера в Риме.

Стоит отметить, что по итогам соревнований в Линце Даяна точно останется в топ-30 мирового рейтинга.



Во втором круге Миннен встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).