А воз и ныне там. Ястремская проиграла на старте турнира в Линце

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
В стартовом поединке 20-летняя украинка в двух сетах уступила Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).
Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6
Результат данного поединка вряд ли вызвал у болельщиков удивление. В последнее время Даяна больше мучает себя и своих фанатов, чем играет. Куда-то пропали ее основные козыри, а недостатки, которые раньше были немного скрыты под пеленой успехов, вскрылись на полную.
Раньше было сложно представить, что даже против четвертой ракетки Бельгии у Ястремской сейчас практически нет шансов на победу. Если раньше Миннен была бы оперативно снесена с корта, то сегодня мы не увидели, за счет чего Даяна собирается побеждать. Перед матчем она обещала, что покажет что-то новенькое, но кроме не совсем удачной игры у сетки и огромного количества ошибок на любой вкус больше ничего разглядеть не удалось.
Ястремская продолжит выступление в Австрии в парном разряде с Мартой Костюк, после чего у нее будет достаточно времени поразмыслить над тем, как она хочет дальше продолжать свою карьеру. Больше всего беспокоит тот факт, что после расставания с Сашей Баином никаких изменений в лучшую сторону нет. Это означает лишь одно – проблема в самой Даяне и ее отношении к делу. Если с этим ничего не изменить, то о высоких результатах и ноликах на банковском счету останутся одни воспоминания.
Отметим, что это четвертое подряд поражение Ястремской. Последний раз она побеждала 16 сентября во втором круге грунтового Премьера в Риме.
Стоит отметить, что по итогам соревнований в Линце Даяна точно останется в топ-30 мирового рейтинга.
Во втором круге Миннен встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).
Источник — Sport.ua
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Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
Но сделаю замечание... Хайп, хейт и т.д. - это признак успешности. Можно сидеть у себя в норке и никому до тебя дела нет, а можно стремиться к звездам. Наша большая тройка знает на что идет и за это нормальные деньги и славу зарабатывает/стремится зарабатывать... Так что, издержки рискованного производства)))
жах...
Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
А Даяне надо сильно разобраться со своими тараканами.. Не знаю, что там надо, тренер, психолог, обряд экзорцизма... Не знаю... Но у Даяны дикие ментальные проблемы, судя по всему
Біля сітки Даяна чудила, як ніколи. Не бачив жодного разу щоб Даяна зіграла в протихід. Удари по лініях? А для чого? Краще одні кроси...
жах...
Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
Біля сітки Даяна чудила, як ніколи. Не бачив жодного разу щоб Даяна зіграла в протихід. Удари по лініях? А для чого? Краще одні кроси...
жах...
Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
Но сделаю замечание... Хайп, хейт и т.д. - это признак успешности. Можно сидеть у себя в норке и никому до тебя дела нет, а можно стремиться к звездам. Наша большая тройка знает на что идет и за это нормальные деньги и славу зарабатывает/стремится зарабатывать... Так что, издержки рискованного производства)))
Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
А Даяне надо сильно разобраться со своими тараканами.. Не знаю, что там надо, тренер, психолог, обряд экзорцизма... Не знаю... Но у Даяны дикие ментальные проблемы, судя по всему
жах...
Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
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