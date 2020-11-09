А воз и ныне там. Ястремская проиграла на старте турнира в Линце

Вторая ракетка Украины продолжила безвыигрышную серию

  • 09.11.2020 20:19
  • 1061 просмотр
  • 17 комментариев
А воз и ныне там. Ястремская проиграла на старте турнира в Линце
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) проиграла матч первого круга на турнире международной серии WTA в Линце.
 
В стартовом поединке 20-летняя украинка в двух сетах уступила Грет Миннен из Бельгии (№110 WTA).
 
Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 4:6, 3:6

Результат данного поединка вряд ли вызвал у болельщиков удивление. В последнее время Даяна больше мучает себя и своих фанатов, чем играет. Куда-то пропали ее основные козыри, а недостатки, которые раньше были немного скрыты под пеленой успехов, вскрылись на полную.
 
Раньше было сложно представить, что даже против четвертой ракетки Бельгии у Ястремской сейчас практически нет шансов на победу. Если раньше Миннен была бы оперативно снесена с корта, то сегодня мы не увидели, за счет чего Даяна собирается побеждать. Перед матчем она обещала, что покажет что-то новенькое, но кроме не совсем удачной игры у сетки и огромного количества ошибок на любой вкус больше ничего разглядеть не удалось. 
 
Ястремская продолжит выступление в Австрии в парном разряде с Мартой Костюк, после чего у нее будет достаточно времени поразмыслить над тем, как она хочет дальше продолжать свою карьеру. Больше всего беспокоит тот факт, что после расставания с Сашей Баином никаких изменений в лучшую сторону нет. Это означает лишь одно – проблема в самой Даяне и ее отношении к делу. Если с этим ничего не изменить, то о высоких результатах и ноликах на банковском счету останутся одни воспоминания.
 
Отметим, что это четвертое подряд поражение Ястремской. Последний раз она побеждала 16 сентября во втором круге грунтового Премьера в Риме.

Стоит отметить, что по итогам соревнований в Линце Даяна точно останется в топ-30 мирового рейтинга.
 
Во втором круге Миннен встретится с Армони Тан (№240 WTA) или Барборой Крейчиковой (№74 WTA).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:45
    +3
    Як тепер Марті з цією чудо Даяною пару тягнути, треба було Сасновіч брати.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.11.2020 20:44
    0
    Ну хоч тут все стабільно. Про покійників або добре, або ніяк)))
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:39
    +2
    На попередньому турнірі Даяна хоч якусь гру показувала, я навіть не зрозумів, як американка переломила гру. А сьогодні це просто щось, наші за тисячні місцеві тенісистки краще грають.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:37
    +3
    Sashamar, 09.11.2020 20:27
    Давно виплеканий текст.
    Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
    На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
    Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
    До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
    м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
    Здорово написал, плюсанул...
    Но сделаю замечание... Хайп, хейт и т.д. - это признак успешности. Можно сидеть у себя в норке и никому до тебя дела нет, а можно стремиться к звездам. Наша большая тройка знает на что идет и за это нормальные деньги и славу зарабатывает/стремится зарабатывать... Так что, издержки рискованного производства)))
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:36
    +1
    olya403, 09.11.2020 20:23
    нічого страшного. Зате в неї 2 нових треки є
    Ну скільки можна цей гумор на рівні п'ятого класу?)
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 09.11.2020 20:35
    +2
    Даяна просто поймала звездочку, немного поздновато, но с этим сталкиваются большинство знаменитостей. Марта этим переболела с 15 по 17 лет, а Даяна заразилась в 20. Надеюсь только, что у нее болезнь будет протекать не в такой тяжёлой форме и скоро она поправится.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:33
    +1
    Александр Ад, 09.11.2020 20:28
    такє враження,що Даяна не трєнується з мячем..Абсолютно не відчуває яку силу треба шоб послать мяч по потрібной траєкторії,бье то в сітку,то мімо
    жах...
    Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
    І я вважаю що це дуже важлива складова її гри. В ній бурлять емоції і її потрібно заспокоювати.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 20:33
    +3
    Sashamar, 09.11.2020 20:27
    Давно виплеканий текст.
    Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
    На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
    Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
    До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
    м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
    сьогодні воні грають за себе, а завтра за збірну Україні Чи вболівальникі нє в рахунок?
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.11.2020 20:30
    +3
    Краще всього, змінити вид діяльності.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:30
    +3
    Stanislav Matusevych, 09.11.2020 20:22
    Дивуватися таким поразкам Даяни вже не варто. Треба приймати важливі рішення і змінювати геть усе.
    Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
    Це я дорікав Но я по поводу Марти)) Завтра посмотрим.
    А Даяне надо сильно разобраться со своими тараканами.. Не знаю, что там надо, тренер, психолог, обряд экзорцизма... Не знаю... Но у Даяны дикие ментальные проблемы, судя по всему
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.11.2020 20:28
    +7
    Даяна як Маша з мультику "Маша і ведмідь": "Хочу-хочу... выиграть турнир в Линце". Біда в тому що не не те саме що плаття гарненьке одягнути щоб покрасуватися в ньому. Тепер стало зрозуміло яка така "нова Даяна" - це плаття нове. Для перемог потрібно пахати годинами. А можна й пісні записувати, але від цього чомусь перемоги не приходять...
    Біля сітки Даяна чудила, як ніколи. Не бачив жодного разу щоб Даяна зіграла в протихід. Удари по лініях? А для чого? Краще одні кроси...
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 20:28
    +6
    такє враження,що Даяна не трєнується з мячем..Абсолютно не відчуває яку силу треба шоб послать мяч по потрібной траєкторії,бье то в сітку,то мімо
    жах...
    Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 09.11.2020 20:27
    0
    Давно виплеканий текст.
    Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
    На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
    Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
    До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
    м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
    Ссылка
    alekshuzenkodem
    online
      alekshuzenkodem, 09.11.2020 20:27
    +5
    Ястремская просто не готова! Найти тренера и пахать, пахать и пахать. Или замуж и рожать. рожать и рожать. Тетка здоровая!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.11.2020 20:23
    +4
    нічого страшного. Зате в неї 2 нових треки є
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:22
    +2
    Криза. Будемо сподіватися!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.11.2020 20:22
    +8
    Дивуватися таким поразкам Даяни вже не варто. Треба приймати важливі рішення і змінювати геть усе.
    Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.11.2020 20:22
    +8
    Дивуватися таким поразкам Даяни вже не варто. Треба приймати важливі рішення і змінювати геть усе.
    Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.11.2020 20:28
    +7
    Даяна як Маша з мультику "Маша і ведмідь": "Хочу-хочу... выиграть турнир в Линце". Біда в тому що не не те саме що плаття гарненьке одягнути щоб покрасуватися в ньому. Тепер стало зрозуміло яка така "нова Даяна" - це плаття нове. Для перемог потрібно пахати годинами. А можна й пісні записувати, але від цього чомусь перемоги не приходять...
    Біля сітки Даяна чудила, як ніколи. Не бачив жодного разу щоб Даяна зіграла в протихід. Удари по лініях? А для чого? Краще одні кроси...
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 20:28
    +6
    такє враження,що Даяна не трєнується з мячем..Абсолютно не відчуває яку силу треба шоб послать мяч по потрібной траєкторії,бье то в сітку,то мімо
    жах...
    Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
    Ссылка
    alekshuzenkodem
    online
      alekshuzenkodem, 09.11.2020 20:27
    +5
    Ястремская просто не готова! Найти тренера и пахать, пахать и пахать. Или замуж и рожать. рожать и рожать. Тетка здоровая!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 09.11.2020 20:23
    +4
    нічого страшного. Зате в неї 2 нових треки є
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:45
    +3
    Як тепер Марті з цією чудо Даяною пару тягнути, треба було Сасновіч брати.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:37
    +3
    Sashamar, 09.11.2020 20:27
    Давно виплеканий текст.
    Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
    На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
    Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
    До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
    м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
    Здорово написал, плюсанул...
    Но сделаю замечание... Хайп, хейт и т.д. - это признак успешности. Можно сидеть у себя в норке и никому до тебя дела нет, а можно стремиться к звездам. Наша большая тройка знает на что идет и за это нормальные деньги и славу зарабатывает/стремится зарабатывать... Так что, издержки рискованного производства)))
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 09.11.2020 20:33
    +3
    Sashamar, 09.11.2020 20:27
    Давно виплеканий текст.
    Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
    На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
    Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
    До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
    м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
    сьогодні воні грають за себе, а завтра за збірну Україні Чи вболівальникі нє в рахунок?
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.11.2020 20:30
    +3
    Краще всього, змінити вид діяльності.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.11.2020 20:30
    +3
    Stanislav Matusevych, 09.11.2020 20:22
    Дивуватися таким поразкам Даяни вже не варто. Треба приймати важливі рішення і змінювати геть усе.
    Вчора мені хтось дорікав, що мої прогнози на матчі українок у Лінці є занадто песимістичними. Так то ще, виявляється, великий оптимізм був.
    Це я дорікав Но я по поводу Марти)) Завтра посмотрим.
    А Даяне надо сильно разобраться со своими тараканами.. Не знаю, что там надо, тренер, психолог, обряд экзорцизма... Не знаю... Но у Даяны дикие ментальные проблемы, судя по всему
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.11.2020 20:39
    +2
    На попередньому турнірі Даяна хоч якусь гру показувала, я навіть не зрозумів, як американка переломила гру. А сьогодні це просто щось, наші за тисячні місцеві тенісистки краще грають.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 09.11.2020 20:35
    +2
    Даяна просто поймала звездочку, немного поздновато, но с этим сталкиваются большинство знаменитостей. Марта этим переболела с 15 по 17 лет, а Даяна заразилась в 20. Надеюсь только, что у нее болезнь будет протекать не в такой тяжёлой форме и скоро она поправится.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:22
    +2
    Криза. Будемо сподіватися!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:36
    +1
    olya403, 09.11.2020 20:23
    нічого страшного. Зате в неї 2 нових треки є
    Ну скільки можна цей гумор на рівні п'ятого класу?)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 09.11.2020 20:33
    +1
    Александр Ад, 09.11.2020 20:28
    такє враження,що Даяна не трєнується з мячем..Абсолютно не відчуває яку силу треба шоб послать мяч по потрібной траєкторії,бье то в сітку,то мімо
    жах...
    Раніше ії перший тренер підбігав і говорів,шо треба робити,а зараз і тренера немає і підходити не можна...
    І я вважаю що це дуже важлива складова її гри. В ній бурлять емоції і її потрібно заспокоювати.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.11.2020 20:44
    0
    Ну хоч тут все стабільно. Про покійників або добре, або ніяк)))
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 09.11.2020 20:27
    0
    Давно виплеканий текст.
    Я б пропонував дівчатам виступати в одязі з надписом, що став класичним: "Ваші очікування - ваші проблеми". Тепер, перед тим як мінусувати, дочитайте до кінця.
    На відміну від футболістів, яких утримують олігархи, тобто в кінцевому підсумку платники податків, тенісистки утримують себе самі. Це з точки зору грошей. Тепер з точки зору не грошей.
    Нікого не обходить, що Лопатецька і Снігур почали програвати кваліфікації (!) до двадцятип'ятитисячників. Нема дискусій, що Завацька тупцює на місці. Не кажучи вже про "успіхи" Закарлюк, Позніхіренко, Страхової та інших. Нікого не хвилює, куди вони їздять, з ким зустрічаються і так далі. Все починається тільки якщо мова йде про трійку Світоліна-Ястремська-Костюк. Чому? Вочевидь тому, що вони, на відміну від інших, дарували нам очікування, надії. І ми повертаємось туди з чого почали. Але ж ми їх на це не уповноважили, ми ж їх не обирали, вони самі. І не для нас, для себе.
    До чого це я. Можна радіти успіхам і засмучуватись, навіть обурюватись поразками. Але не можна за кожної зручної та незручної нагоди згадувати негра/москаля/пісеньку/розтяжку/Інстагра
    м, далі по списку, потрібне підкреслити. Все.
    Ссылка
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