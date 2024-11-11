Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
WTA
11 ноября 2024, 11:05 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:07
555
1

Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3

Марта Костюк сохранила 18-е место, Элина Свитолина стала 23-й, Чжэн Циньвень – пятая

11 ноября 2024, 11:05 | Обновлено 11 ноября 2024, 11:07
555
1
Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Чжэн Циньвень

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки провели Итоговый турнир в Эр-Рияде, поэтому без изменений в топ-10 не обошлось.

Первой ракеткой сезон завершит Арина Соболенко. Второе место у Иги Свентек, топ-3 замкнула чемпионка WTA Finals Коко Гофф, а четвертая – Жасмин Паолини.

В первую пятерку поднялась финалистка Итогового Чжэн Циньвень, которая обновила личный рекорд. Елена Рыбакина и Джессика Пегула потеряли по одной позиции.

Полуфиналистка WTA Finals Барбора Крейчикова вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Даниэль Коллинс, Паула Бадоса и Диана Шнайдер опустились на одну строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк сохранила 18-е место. Титулованная украинка Элина Свитолина, не играя, поднялась на 4 строчки – теперь она 23-я.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева не прошлой неделе не выступали, поэтому их места никак не изменились. Леся Цуренко на соревнованиях WTA 125 в Мидленде добралась до полуфинала и в обновленной версии рейтинга теперь идет 118-й. Дарья Снигур, которая провела финальный поединок на 75-тысячнике в Исманинге, улучшила 17 позиций.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок из-за неудачного выступления на Итоговом, где она вместе с Аленой Остапенко проиграла все 3 матча на групповом этапе, потеряла статус третьей ракетки мира и теперь идет четвертой.

Надежда Киченок и Марта Костюк сохранили свои позиции в парном рейтинге.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
ГОФФ: «Не ожидала, что мы проведем на корте три часа»
Снигур не реализовала матчбол и проиграла в финале ITF W75 в Германии
ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане
рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Дарья Снигур Юлия Стародубцева Арина Соболенко Коко Гофф Ига Свёнтек Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Елена Рыбакина Джессика Пегула Барбора Крейчикова Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет
Футбол | 11 ноября 2024, 04:46 2
ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет
ВИДЕО. Эмоции Артеты во время матч с Челси взорвали Интернет

Микель Артета не сумел устоять на ногах после незабитого момента

Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11 ноября 2024, 07:48 6
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира

Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ

Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Бокс | 11.11.2024, 01:01
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
Футбол | 10.11.2024, 15:41
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
Почему прерывали матч? Синнер разобрался с де Минауром на Итоговом турнире
Теннис | 10.11.2024, 23:08
Почему прерывали матч? Синнер разобрался с де Минауром на Итоговом турнире
Почему прерывали матч? Синнер разобрался с де Минауром на Итоговом турнире
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Хто знає, як Еліна не граючи набрала 71 бал? Тільки без образ, питаю для розуміння ситуаціі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
Джервонта ДЭВИС: «Знаете, что я бы сделал с Флойдом Мейвезером в бою?»
10.11.2024, 00:11 2
Бокс
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
09.11.2024, 15:19 19
Бокс
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
09.11.2024, 22:25 3
Футбол
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 4
Футбол
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 4
Футбол
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем