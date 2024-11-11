Как изменился рейтинг WTA после Итогового турнира? Киченок выпала из топ-3
Марта Костюк сохранила 18-е место, Элина Свитолина стала 23-й, Чжэн Циньвень – пятая
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки провели Итоговый турнир в Эр-Рияде, поэтому без изменений в топ-10 не обошлось.
Первой ракеткой сезон завершит Арина Соболенко. Второе место у Иги Свентек, топ-3 замкнула чемпионка WTA Finals Коко Гофф, а четвертая – Жасмин Паолини.
В первую пятерку поднялась финалистка Итогового Чжэн Циньвень, которая обновила личный рекорд. Елена Рыбакина и Джессика Пегула потеряли по одной позиции.
Полуфиналистка WTA Finals Барбора Крейчикова вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Даниэль Коллинс, Паула Бадоса и Диана Шнайдер опустились на одну строчку.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Марта Костюк сохранила 18-е место. Титулованная украинка Элина Свитолина, не играя, поднялась на 4 строчки – теперь она 23-я.
Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева не прошлой неделе не выступали, поэтому их места никак не изменились. Леся Цуренко на соревнованиях WTA 125 в Мидленде добралась до полуфинала и в обновленной версии рейтинга теперь идет 118-й. Дарья Снигур, которая провела финальный поединок на 75-тысячнике в Исманинге, улучшила 17 позиций.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок из-за неудачного выступления на Итоговом, где она вместе с Аленой Остапенко проиграла все 3 матча на групповом этапе, потеряла статус третьей ракетки мира и теперь идет четвертой.
Надежда Киченок и Марта Костюк сохранили свои позиции в парном рейтинге.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
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